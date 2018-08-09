Cпикера парламента Гагаузии не узнали в полиции
В исполкоме Гагаузии обсудили инцидент со спикером Народного собрания автономии Владимиром Кыссой, которого не узнал дежурный в УВД автономии.
В исполкоме Гагаузии обсудили инцидент со спикером Народного собрания автономии Владимиром Кыссой, которого не узнал дежурный в УВД автономии.
В полиции говорят, что на самом деле хотели «сделать ему почет», но полицейский и спикер не поняли друг друга. Сам Кысса считает, что проблема в том, что руководителями УВД назначают людей из Кишинева.
Об инциденте, произошедшем в полиции с главой Народного собрания Гагаузии (НСГ) Владимиром Кыссой, на заседании исполкома в среду неожиданно вспомнил первый замбашкана Вадим Чебан. После того как глава УВД автономии Иван Чеботару представил отчет о деятельности управления за первое полугодие 2018 года, слово взял Чебан, пишет newsmaker.md.
Замбашкана отметил, что на предпоследнем заседании НСГ Кысса обратился к нему и рассказал о случае, когда он зашел в УВД, и его не узнали сотрудники полиции. «Вы проверяли этот случай? Если да, то какие меры приняли?», — спросил Чебан у Чеботару.
Глава УВД Гагаузии пояснил, что на самом деле Владимир Кысса зашел к нему по личному вопросу, и сотрудник полиции хотел его сопроводить. «Сотрудники полиции, которые находятся на службе, должны спросить к кому идет [посетитель], потому что председатель НСГ не только ко мне заходит, но и к другим сотрудникам. Сотрудник полиции хотел сопровождать его до моего кабинета, чтобы делать ему почет. Но он не так понял и сразу сказал сотруднику: “посмотри на фотографию”», — сказал Чеботару (цитата по Gagauzinfo.md).