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18:15 (мск), источник: Kazinform

Праздник арбузов пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Праздник арбузов устраивают для алматинцев на выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, 11 августа на площади перед «Атакентом» пройдет летняя тематическая ярмарка «ARBUZ-FEST-2018».

«9 тонн арбузов и более одной тонны дынь привезут сельхозтоваропроизводители из Алматинской и Туркестанской областей. Традиционно цена на фруктовую продукцию будет ниже среднерыночной на 15%. Также на месте будет задействована мобильная лаборатория, где покупатели смогут провести экспресс-тесты на содержание нитратов в продукции», — сообщили в управлении.

Ярмарка откроется в 8.00 утра.

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