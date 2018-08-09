Праздник арбузов пройдет в Алматы

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, 11 августа на площади перед «Атакентом» пройдет летняя тематическая ярмарка «ARBUZ-FEST-2018».

«9 тонн арбузов и более одной тонны дынь привезут сельхозтоваропроизводители из Алматинской и Туркестанской областей. Традиционно цена на фруктовую продукцию будет ниже среднерыночной на 15%. Также на месте будет задействована мобильная лаборатория, где покупатели смогут провести экспресс-тесты на содержание нитратов в продукции», — сообщили в управлении.