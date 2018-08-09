Обходной путь к бессмертию: старость попробовали лечить сероводородом
Исследователи из университета Экзетера обнаружили, что если аккуратно доставить немного сероводорода в нужную точку внутри клетки, можно вдвое замедлить процессы старения.
Исследователи из университета Экзетера обнаружили, что если аккуратно доставить немного сероводорода в нужную точку внутри клетки, можно вдвое замедлить процессы старения.
Современные теории старения — а их, к несчастью, так много, что большинство неизбежно окажутся неверными — можно условно разбить на две группы. Теории первого типа исходят из того, что старение -— результат естественной порчи клеток под действием факторов среды или неумолимого бега времени. Если это так, то чтобы спастись от старости, надо просто научиться защищать свой организм от этих факторов.
Если это действительно так, у нас есть шанс вмешаться в работу этих механизмов таким образом, чтобы оптимизировать их работу ради нашего счастливого долголетия. Возможно, некоторые перспективы такого развития событий открывает работа ученых из университета Экзетера (Великобритания), где описан элегантный способ продлить жизнь эндотелиальных клеток — тех, что выстилают изнутри наши кровеносные сосуды.
В прошлом веке умами геронтологов владела идея, относящаяся к первой группе —
Побочный продукт процесса — те самые свободные радикалы, то есть испорченные молекулы, ради борьбы с которыми
Агент, который использовали английские биохимики, представляет собой типичный «ион Скулачева».
Именно туда, в самую митохондрию, и проникают вещества, использованные британскими биохимиками. Там они выделяют сероводород — тот самый газ, что выделяется при гниении. Выделяют они его, впрочем, очень аккуратно и понемножку. Результат вполне нагляден: количество стареющих (то есть переставших делиться) клеток в культуре уменьшается вдвое.
Идея доставить
В большинстве
Ни один шанс вмешаться в природу не будет упущен: все же жить дольше — очень заманчивая перспектива.
Это лишь гипотеза; зато то, что происходит затем — твердо установленный факт. В обработанных препаратом клетках повышается количество двух белков, называемых «сплайсинг-факторы» — от них зависит, какие именно продукты будет клетка синтезировать на основе информации, записанной в ее генах. Исследователи показали, что если эти
Вспомним о двух группах теорий старения: очевидно, результаты английских биохимиков не просто свидетельствуют в пользу второй группы теорий (т. е. программируемой старости), но и указывают, в каких именно точках мы можем попробовать повлиять на клеточные процессы, чтобы заставить их работать на себя.
Разумеется, разработанные английскими исследователями вещества послужат непосредственным прототипом для разработки фармакологических препаратов: очень много заболеваний имеют в своей основе процессы клеточного старения. Однако не менее важный результат — идентификация ключевого компонента клеточных процессов, заставляющих клетку стареть и умирать. С какой стороны подступятся к ним другие ученые, предсказать пока нельзя. Но очевидно, что ни один шанс вмешаться в природу не будет упущен: все же жить дольше — очень заманчивая перспектива.
Желание английских коллег сделать конкурента нашему SkQ вполне понятно, и мы это всячески приветствуем. Отрадно, что при этом они тоже пользуются «ионами Скулачева», хотя, собственно, как еще доставить
что-тов митохондрии?
Эта работа вполне подтверждает наши наблюдения, что доставка антиоксиданта в митохондрии препятствует старению. Коллеги пытаются предложить немного другой подход, ставя под сомнение антиоксидантный механизм действия сероводорода. На мой взгляд, данных, представленных в работе, для такого вывода недостаточно. У нас тоже работают сверхмалые дозировки вещества: дело в том, что митохондрии, как насосы, накапливают внутри себя «ионы Скулачева», к которым относятся и экзетерские препараты. Тем не менее, мы тоже склоняемся к мысли, что снижение количества радикалов в митохондриях носит также и регуляторный характер. То есть, как и предполагают англичане, важна не сама по себе защита от свободных радикалов, а, скорее сигнал: «У нас тут в митохондриях все
Что касается выводов об участии в процессе факторов сплайсинга, мне кажется, они немного преждевременны.
В целом результаты англичан вполне согласуются с нашими представлениями о старении. Рискну сказать, что в