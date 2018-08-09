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20:00 (мск), источник: Publika.md

У известного молдавского режиссёра диагностировали редкую форму рака

Редкую форму рака диагностировали у известного режиссера и блогера Виорела Мардаре.

Ему — 36 лет, шанс победить болезнь есть, но для этого нужно дорогостоящее лечение.

Так в 2013 году Виорел звал людей на марш солидарности с онкологическими больными. Теперь помощь нужна ему, и попросить об этом решили его друзья.

«Виорел тяжело болен, но он всегда был бунтарем и — мы уверены — сможет победить болезнь. Это неподъемная сумма для него и для нас, но она станет незначительной, если поделить ее на множество людей», — сказал журналист Андрей Чиботару.

«Сегодня-завтра нам скажут, какое ему нужно лечение, и начать его необходимо как можно раньше. Для этого и нужны деньги. Нельзя терять ни дня», — сообщила журналистка Дина Заяц.

Снимать короткометражки Виорел начал, еще учась в университете. Его дипломной работой стал разошедшийся в интернете фильм «Discoteca se amână».

Он же — автор ролика «Go on. Fruits of Moldova», набравшего больше двух миллионов просмотров.

Еще одна его работа, полюбившаяся зрителям — ролик «Be Our Guest in Moldova».

Чтобы победить болезнь, Виорелу Мардаре нужно больше ста тысяч евро. Перечислить деньги можно по этим реквизитам. Между тем, в соцсетях развернули целую кампанию под девизом «Viorel Must Go On» В первый же день к ней присоединились сотни людей. И сумма пожертвований растет из часа в час.

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