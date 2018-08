У известного молдавского режиссёра диагностировали редкую форму рака

Снимать короткометражки Виорел начал, еще учась в университете. Его дипломной работой стал разошедшийся в интернете фильм «Discoteca se amână».



Он же — автор ролика «Go on. Fruits of Moldova», набравшего больше двух миллионов просмотров.



Еще одна его работа, полюбившаяся зрителям — ролик «Be Our Guest in Moldova».



Чтобы победить болезнь, Виорелу Мардаре нужно больше ста тысяч евро. Перечислить деньги можно по этим реквизитам. Между тем, в соцсетях развернули целую кампанию под девизом «Viorel Must Go On» В первый же день к ней присоединились сотни людей. И сумма пожертвований растет из часа в час.