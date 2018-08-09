У известного молдавского режиссёра диагностировали редкую форму рака

Ему — 36 лет, шанс победить болезнь есть, но для этого нужно дорогостоящее лечение.

Так в 2013 году Виорел звал людей на марш солидарности с онкологическими больными. Теперь помощь нужна ему, и попросить об этом решили его друзья.

«Виорел тяжело болен, но он всегда был бунтарем и — мы уверены — сможет победить болезнь. Это неподъемная сумма для него и для нас, но она станет незначительной, если поделить ее на множество людей», — сказал журналист Андрей Чиботару.

«Сегодня-завтра нам скажут, какое ему нужно лечение, и начать его необходимо как можно раньше. Для этого и нужны деньги. Нельзя терять ни дня», — сообщила журналистка Дина Заяц.