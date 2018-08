Боли в спине связали с генами и депрессией

Помимо больных, у которых это состояние проявилось уже давно, есть множество людей, которые только недавно начали страдать от регулярных болей в спине. В свое новое исследование авторы включили и их. Ученые использовали данные из базы UK Biobank и консорциума CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology). Они содержат информацию о вариантах генов и о состоянии здоровья американцев, европейцев, африканцев и азиатов зрелого и пожилого возраста и созданы именно для поиска наследственных предрасположенностей к тем или иным проблемам со здоровьем. Поиск ассоциаций проводили по геномам 509 000 индивидуумов. Это делали в два этапа: данные по ДНК части этих людей сопоставляли с наличием у них болей в пояснице, а на геномах остальных, не исследованных на первом этапе, проверяли существование связей конкретных вариантов генов с болями в спине.