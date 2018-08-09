Врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
6 августа в 12:40 в диспетчерскую новгородской станции скоро помощи поступил вызов. Житель деревни Татино сообщил, что его соседку, женщину 67 лет, парализовало.
6 августа в 12:40 в диспетчерскую новгородской станции скоро помощи поступил вызов. Житель деревни Татино сообщил, что его соседку, женщину 67 лет, парализовало.
Доставить женщину в больницу удалось лишь спустя 9 часов после вызова. Машина «скорой» добралась до деревни Долгово, но дальше не смогла проехать
Спасателям, а также фельдшерам «скорой» — Марине Фирстовой и Диане Беловой — пришлось пешком преодолеть расстояние в 4 км по лесной и болотистой местности. Пациентке требовалась госпитализация, пишут med.vesti.ru.
Попасть в Татино можно лишь по железной дороге. Раньше приехать в этот населенный пункт можно было на электричках из Великого Новгорода, которые останавливались на станции Татино несколько раз в день. Сейчас поезда приезжают в Татино лишь в среду, субботу и воскресенье.
Для того, чтобы доставить женщину в больницу, фельдшеры вместе со спасателями МЧС соорудили импровизированные носилки на колесах, которые они катили по рельсам 8 км до деревни Болотная. Там их ждал автомобиль скорой помощи.
Пациентка была доставлена в Центральную городскую клиническую больницу к десяти часам вечера. Сейчас она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.