Уставшие играть в грязи челябинские дети построили себе песочницу

К посту приложены две фотографии, на которых видна площадка, состоящая из одной железной горки, прямо под которой находится лужа. Рядом расположена песочница, выложенная из кирпичей, с отсеками для песка и формочек. «Куда смотрит ЖЭК?» — интересуется автор кадров. В комментариях пользователи хвалят детей за смекалку и ругают работников ЖКХ. В ответ на шутку о «суровых челябинских детях» кто-то отмечает, что скорее суровы не они, а город к ним.