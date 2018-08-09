Уставшие играть в грязи челябинские дети построили себе песочницу

К посту приложены две фотографии, на которых видна площадка, состоящая из одной железной горки, прямо под которой находится лужа. Рядом расположена песочница, выложенная из кирпичей, с отсеками для песка и формочек. «Куда смотрит ЖЭК?» — интересуется автор кадров. В комментариях пользователи хвалят детей за смекалку и ругают работников ЖКХ. В ответ на шутку о «суровых челябинских детях» кто-то отмечает, что скорее суровы не они, а город к ним.
По словам пользователя, это двор на улице Танкистов. На фото видно номер дома — 193а.
Местный портал 74.ru обратился за комментариями к обслуживающей район управляющей компании «Жилкомсервис». Там пообещали ответить, как только руководство появится на работе. На момент написания новости ответ компании опубликован не был.
В начале августа в селе Большой Фонтан Одесской области открыли детскую площадку рядом с кладбищем. Качели и горки размещены рядом с крестами и выкрашены в тот же цвет.
Мем «Суровый Челябинск» появился благодаря серии зарисовок телешоу «Наша Russia», действие которых происходит на вымышленном Челябинском труболитейном заводе.