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19:33 (мск), источник: Известия

Уставшие играть в грязи челябинские дети построили себе песочницу

В Челябинске дети сами построили во дворе песочницу, не предусмотренную программой благоустройства. Об этом сообщил пользователь паблика «Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск» «ВКонтакте».

К посту приложены две фотографии, на которых видна площадка, состоящая из одной железной горки, прямо под которой находится лужа. Рядом расположена песочница, выложенная из кирпичей, с отсеками для песка и формочек. «Куда смотрит ЖЭК?» — интересуется автор кадров. В комментариях пользователи хвалят детей за смекалку и ругают работников ЖКХ. В ответ на шутку о «суровых челябинских детях» кто-то отмечает, что скорее суровы не они, а город к ним.

По словам пользователя, это двор на улице Танкистов. На фото видно номер дома — 193а.

Местный портал 74.ru обратился за комментариями к обслуживающей район управляющей компании «Жилкомсервис». Там пообещали ответить, как только руководство появится на работе. На момент написания новости ответ компании опубликован не был.

В начале августа в селе Большой Фонтан Одесской области открыли детскую площадку рядом с кладбищем. Качели и горки размещены рядом с крестами и выкрашены в тот же цвет.

Мем «Суровый Челябинск» появился благодаря серии зарисовок телешоу «Наша Russia», действие которых происходит на вымышленном Челябинском труболитейном заводе.

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