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20:32 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Современные кораллы оказались ровесниками динозавров — их предки и симбионты появились еще в юрском периоде и смогли пережить сразу несколько массовых вымираний животных. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

Источник: Reuters

«Раньше мы предполагали, что современные кораллы появились примерно 50 миллионов лет назад. Наш анализ показывает, что это произошло намного раньше — предки полипов и водорослей начали жить вместе еще на заре эры динозавров, примерно 160 миллионов лет назад. Они пережили несколько мощнейших катаклизмов, почти полностью стиравших их с лица Земли», — заявил Тодд Ладжунесс (Todd LaJeunesse) из университета Пенсильвании (США).

Кораллы — одни из самых древних и примитивных беспозвоночных существ на Земле, чьи предки появились еще во времена Кембрийского взрыва. В далеком прошлом они были хищниками, однако сегодня большинство полипов обеспечивает себя пропитанием, «выращивая» симбиотические одноклеточные водоросли.

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Колонии этих полипов — один из самых чувствительных индикаторов изменения климата и экологических перестроек в водах океана. Малейшие изменения в средней температуре воды, движения течений и кислотности отражаются на способности кораллов строить известковые раковины. В частности, потепление воды и повышение кислотности мешают полипам захватывать ионы кальция и углекислоты, что разрушает их панцири и негативно сказывается на прочности рифов.

По этой причине ученые считали, что современные виды кораллов и их колонии появились относительно недавно, так как любые серьезные перемены климата, и особенно массовые вымирания животных, должны были сильнее всего сказываться на полипах и их компаньонах.

Ладжунесс выяснили, что эта идея была ошибочной, изучив ДНК различных видов водорослей из рода Symbiodinium, обитающих внутри полипов. Ученые предположили, что они, как и все существующие сегодня кораллы, происходят от одного общего предка.

Если это действительно так, то мелкие различия в наборах мутаций в ДНК современных водорослей «выдадут» ученым то время, когда кораллы и водоросли впервые наладили отношения. Параллельно биологи изучали ископаемые останки кораллов и панцири так называемых динофлагеллят, одноклеточных водорослей, предположительных предков симбионтов полипов.

Оказалось, что эти водоросли действительно происходили от одного общего предка и при этом были невероятно древними. По словам ученых, первые симбионты кораллов появились примерно 165 миллионов лет назад, в начале юрского периода, когда их предки пережили своеобразный эволюционный взрыв.
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За последующие годы раздельной эволюции, как отмечает Ладжунесс, различия между этими водорослями стали столь серьезными, что их следует разделить не только на отдельные виды, но и рода. В общей сложности, ученые предлагают выделить 15 новых категорий в семействе Symbiodiniaceae, в который входили водоросли «рода» Symbiodinium.

«Окаменелые останки кораллов говорят о том, что современные разновидности рифовых полипов появились примерно в то же время, что и их симбионты. Это совпадение, как мы полагаем, не было случайностью. Оно говорит о том, что формирование подобного союза между водорослями и полипами позволило им стремительно захватить все моря Земли и дожить до сегодняшних дней», — заключает ученый.

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