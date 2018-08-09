Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Назаров прокомментировал победу над сборной Казахстана на Кубке Президента РК

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал победу над сборной Казахстана в матче Кубка Президента РК в Астане.

Игра завершилась со счетом 4:1. В концовке матча случилась драка, в которой поучаствовали два защитник — Никита Церенок из сборной Казахстана и Дамир Шарипзянов из «Нефтехимика».

«Интересный матч, благодарен соперникам за хороший спарринг, — говорит о матче Назаров. — В целом игрой доволен, хочу сказать “спасибо” ребятам. Если говорить о дебюте Михнова, то это известный игрок, ветеран. Один бросок — один гол, это то, что мы от него ждем. Пока всё ещё разбираемся с новыми правилами судейства, благодарен арбитрам за то, что они нам всё разъясняют в каждом перерыве».

Также исход игры прокомментировали автор четвертого гола «Нефтехимика» Алексей Михнов и финский форвард Йоонас Няттинен.

«Раз выиграли, то дебют за “Нефтехимик” хороший, к тому же удалось отличиться, поэтому доволен. Поначалу было тяжело втягиваться, всё-таки пять месяцев не играл. Но постепенно вошёл в ритм в третьем периоде, когда перешли на игру в три звена, стало легче. Много удалений было в первом периоде, но это первый матч турнира, произошли изменения в правилах, не сразу подстроились, а, может, и эмоции захлестнули, ведь обе команды хотели хорошо начать», — сказал Михнов.

«Хороший матч, несмотря на то, что получили много удалений в первом периоде. Но зато хорошо поработали над игрой в меньшинстве, не пропустили ни одной шайбы. После игра наладилась, что очень важно на этапе предсезонки — прибавлять день ото дня. В команде чувствую себя хорошо, спасибо партнёрам, помогают адаптироваться к КХЛ, к тому же в звене у меня финские парни, что значительно все облегчает. В общем, я в предвкушении классного сезона», — отметил Няттинен.

В другой игре сегодняшнего дня «Барыс» в овертайме обыграл «Амур» — 2:1. Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Отметим, что завтра, 10 августа, на Кубке Президента в 14:00 по астанинскому времени начнется «Амура» и сборной Казахстана, а в 19:30 стартует игра «Барыс» — «Нефтехимик».

Все новости региона
Команда казахстанского тренера победила в гостевом матче третьего раунда Лиги Европы
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Как санкции против России влияли на курс рубля
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле
Спорт
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь