Андрей Назаров прокомментировал победу над сборной Казахстана на Кубке Президента РК
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал победу над сборной Казахстана в матче Кубка Президента РК в Астане.
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал победу над сборной Казахстана в матче Кубка Президента РК в Астане.
Игра завершилась со счетом 4:1. В концовке матча случилась драка, в которой поучаствовали два защитник — Никита Церенок из сборной Казахстана и Дамир Шарипзянов из «Нефтехимика».
«Интересный матч, благодарен соперникам за хороший спарринг, — говорит о матче Назаров. — В целом игрой доволен, хочу сказать “спасибо” ребятам. Если говорить о дебюте Михнова, то это известный игрок, ветеран. Один бросок — один гол, это то, что мы от него ждем. Пока всё ещё разбираемся с новыми правилами судейства, благодарен арбитрам за то, что они нам всё разъясняют в каждом перерыве».
Также исход игры прокомментировали автор четвертого гола «Нефтехимика» Алексей Михнов и финский форвард Йоонас Няттинен.
«Раз выиграли, то дебют за “Нефтехимик” хороший, к тому же удалось отличиться, поэтому доволен. Поначалу было тяжело втягиваться,
«Хороший матч, несмотря на то, что получили много удалений в первом периоде. Но зато хорошо поработали над игрой в меньшинстве, не пропустили ни одной шайбы. После игра наладилась, что очень важно на этапе предсезонки — прибавлять день ото дня. В команде чувствую себя хорошо, спасибо партнёрам, помогают адаптироваться к КХЛ, к тому же в звене у меня финские парни, что значительно все облегчает. В общем, я в предвкушении классного сезона», — отметил Няттинен.
В другой игре сегодняшнего дня «Барыс» в овертайме обыграл «Амур» — 2:1. Видеообзор игры можно посмотреть здесь.
Отметим, что завтра, 10 августа, на Кубке Президента в 14:00 по астанинскому времени начнется «Амура» и сборной Казахстана, а в 19:30 стартует игра «Барыс» — «Нефтехимик».