Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО дорого обошелся ошибочный пуск ракеты по Эстонии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
21:32 (мск), источник: Комсомольская правда

59 евро и 19 часов. Как будет ходить новый «поезд четырех столиц»

Билеты на новый маршрут Киев — Минск — Вильнюс — Рига появятся на следующей неделе.

Поезд «четырех столиц» по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига начнет курсировать с 28 сентября. Разговоры о нем начались еще в феврале 2018-го, и вот стало известно расписание поезда.

На сайте Белорусской железной дороги указано, что новый состав отправится из Киева 28 сентября в 13.42, в Минск он приедет к полуночи, в 23.35. Спустя полчаса он поедет в Вильнюс, и приедет туда ранним утром, в 4.25. Конечная остановка будет в Риге, в 9.05. Таким образом, общее время в пути — 19 часов.

Поезд проедет через такие белорусские города, как Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, литовские — Гудогай, Кяну, Шяуляй и латвийский город Елгаву.

Из Риги поезд будет отправляться в 11.10, в Вильнюс он приедет в 15.48, а в Минск — в 20.17. На конечную станцию в Киеве он прибудет 06.42. На обратном пути общее время получится чуть больше -19 с половиной часов. Также известно, что из Киева «поезд четырех столиц» будет ходить по четвергам и пятницам, из Риги — по пятницам и субботам.

Продажа билетов стартует за 45 суток до отправления поезда, то есть их можно будет купить уже на следующей неделе. Поэтому пока точной информации о стоимости билетов нет. Однако ранее глава предприятия «Українська залізниця» (Украинская железная дорога) Евгений Кравцов заявил, что билет в купейном вагоне на весь маршрут будет стоить 59 евро, это 137 белорусских рублей. Можно предположить, что белорусам ехать только в Ригу через Вильнюс обойдется дешевле. Сейчас, например, билет в купе от Минска до Киева обойдется в 135 — 143 рубля. Поэтому пассажиры двух стран уже окрестили новый состав «поездом-лоукостом» по примеру самолетов.

Все новости региона
 Фанаты «Зенита» устроили шествие с файерами по Октябрьской
Золотовалютные резервы выросли до 7 млрд. долларов
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Как санкции против России влияли на курс рубля
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле
Спорт
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь