59 евро и 19 часов. Как будет ходить новый «поезд четырех столиц»

Поезд «четырех столиц» по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига начнет курсировать с 28 сентября. Разговоры о нем начались еще в феврале 2018-го, и вот стало известно расписание поезда.

На сайте Белорусской железной дороги указано, что новый состав отправится из Киева 28 сентября в 13.42, в Минск он приедет к полуночи, в 23.35. Спустя полчаса он поедет в Вильнюс, и приедет туда ранним утром, в 4.25. Конечная остановка будет в Риге, в 9.05. Таким образом, общее время в пути — 19 часов.

Поезд проедет через такие белорусские города, как Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, литовские — Гудогай, Кяну, Шяуляй и латвийский город Елгаву.

Из Риги поезд будет отправляться в 11.10, в Вильнюс он приедет в 15.48, а в Минск — в 20.17. На конечную станцию в Киеве он прибудет 06.42. На обратном пути общее время получится чуть больше -19 с половиной часов. Также известно, что из Киева «поезд четырех столиц» будет ходить по четвергам и пятницам, из Риги — по пятницам и субботам.