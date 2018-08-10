Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»

Уточняется, что на месте объектов недвижимого имущества около деревни Летово в Новой Москве, принадлежащих обществу «ЕТК-Инвест», пройдет трасса Марьино — Саларьево. Собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с момента публикации распоряжения.

31 июля власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку. Новый участок должны выделить в течение месяца. «Когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом. У них там много декораций и различные деревянные постройки, думаю, до конца года они переедут», — отметили в департаменте развития новых территорий Москвы.