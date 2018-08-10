Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО дорого обошелся ошибочный пуск ракеты по Эстонии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Денис Клявер засмущал старшего сына
Вскрылась причина смерти актера Дмитрия Брусникина
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Фото Эвелины Бледанс в кровати с сыном вызвало бурю в Сети - СМИ
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»

Земельный участок, на котором проходят съемки реалити-шоу «Дом-2», изъяли для строительства автодороги. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Уточняется, что на месте объектов недвижимого имущества около деревни Летово в Новой Москве, принадлежащих обществу «ЕТК-Инвест», пройдет трасса Марьино — Саларьево. Собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с момента публикации распоряжения.

31 июля власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку. Новый участок должны выделить в течение месяца. «Когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом. У них там много декораций и различные деревянные постройки, думаю, до конца года они переедут», — отметили в департаменте развития новых территорий Москвы.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

Победа или трагедия: съемочная площадка «Дома-2» попала под снос
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июля© Ньюстюб
Все новости региона
 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Петросян о разводе: «Я такой дурак!»
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь