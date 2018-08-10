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09:54 (мск), источник: Newsroom24.ru

Систему оповещения проверят в Дзержинске

Проверка будет производиться с 13 по 17 августа.

В Дзержинске пройдет проверка муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Согласно информации, проверка начнется 13 августа, в понедельник, и завершится 17 августа, в пятницу.

Напомним, с 28 ноября по 25 декабря прошлого года аналогичная проверка в целях реализации соглашения о реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения прошла в Нижнем Новгороде. Систему проверяли в режиме сниженной мощности звукового сигнала.

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