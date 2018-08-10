На химфак МГУ впервые поступил незрячий студент

Даниил ослеп в пять лет в результате несчастного случая в детском саду. Химией он увлекся в 9-м классе. После этого без какой-либо специальной подготовки стал призером региональной олимпиады. Несмотря на старания учителей отговорить его от идеи стать химиком, Даниил твердо определился с выбором профессии.