На химфак МГУ впервые поступил незрячий студент
На химический факультет МГУ имени Ломоносова впервые поступил незрячий студент. Экзаменационная работа выпускника московской
На химический факультет МГУ имени Ломоносова впервые поступил незрячий студент. Экзаменационная работа выпускника московской
Даниил ослеп в пять лет в результате несчастного случая в детском саду. Химией он увлекся в 9-м классе. После этого без
Молодой человек успешно сдал ЕГЭ и прекрасно справился с дополнительным вступительным испытанием (ДВИ) МГУ, набрав 94 балла. Всего Даниил набрал 441 балл, в то время как проходной на химфак старейшего российского университета — 419 баллов.
Сейчас преподаватели университета разрабатывают программы подготовки особого студента. Главная сложность состоит в практических занятиях по химии.