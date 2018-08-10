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01:24 (мск), источник: Известия

На химфак МГУ впервые поступил незрячий студент

На химический факультет МГУ имени Ломоносова впервые поступил незрячий студент. Экзаменационная работа выпускника московской школы-интерната № 1 Даниила Гаранина вошла в число 15 лучших на факультете.

Источник: Известия

Даниил ослеп в пять лет в результате несчастного случая в детском саду. Химией он увлекся в 9-м классе. После этого без какой-либо специальной подготовки стал призером региональной олимпиады. Несмотря на старания учителей отговорить его от идеи стать химиком, Даниил твердо определился с выбором профессии.

Молодой человек успешно сдал ЕГЭ и прекрасно справился с дополнительным вступительным испытанием (ДВИ) МГУ, набрав 94 балла. Всего Даниил набрал 441 балл, в то время как проходной на химфак старейшего российского университета — 419 баллов.

Сейчас преподаватели университета разрабатывают программы подготовки особого студента. Главная сложность состоит в практических занятиях по химии.

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21 февраля© Ньюстюб
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