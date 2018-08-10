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03:11 (мск), источник: Известия

В Египте обнаружили сыр возрастом более 3 тыс. лет

Археологи обнаружили в районе Саккара под Каиром один из самых древних сыров в мире. Его возраст превышает 3,2 тыс. лет.

По данным египетской газеты «Йоум7», сыр был изготовлен из коровьего, козьего и овечьего молока.

Обнаружили артефакт ученые из итальянского университета Катании и специалисты из Каирского университета во время исследований одной из гробниц.

Анализ твердых остатков сыра, произведенного в 1290−1213 годах до нашей эры, показал, что в сыре содержатся бактерии, которые могли вызвать заболевание, известное в Египте как «средиземноморская лихорадка». Эта болезнь поражала людей и домашний скот.

В археологическом комплексе Саккара находится древнейший древнеегипетский некрополь. Одним из самых знаменитых памятников считается ступенчатая пирамида Джосера.

19 июля сообщалось, что египетские специалисты вскрыли найденный в Александрии таинственный черный саркофаг возрастом более 2 тыс. лет. Инженеры разгерметизировали крышку и подняли ее на 5 см, предварительно эвакуировав наблюдающих за процессом из-за возможного испарения ядовитых газов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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