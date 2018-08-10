В Египте обнаружили сыр возрастом более 3 тыс. лет

По данным египетской газеты «Йоум7», сыр был изготовлен из коровьего, козьего и овечьего молока.

Обнаружили артефакт ученые из итальянского университета Катании и специалисты из Каирского университета во время исследований одной из гробниц.

Анализ твердых остатков сыра, произведенного в 1290−1213 годах до нашей эры, показал, что в сыре содержатся бактерии, которые могли вызвать заболевание, известное в Египте как «средиземноморская лихорадка». Эта болезнь поражала людей и домашний скот.

В археологическом комплексе Саккара находится древнейший древнеегипетский некрополь. Одним из самых знаменитых памятников считается ступенчатая пирамида Джосера.