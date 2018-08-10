Минтруд назвал регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью
Наибольшие показатели рождаемости в России к 2020 году ожидаются в Туве, Горном Алтае и Чечне. Это следует из расчетов Минтруда, с которыми ознакомились «Известия».
Наибольшие показатели рождаемости в России к 2020 году ожидаются в Туве, Горном Алтае и Чечне. Это следует из расчетов Минтруда, с которыми ознакомились «Известия».
В целом по стране суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен вырасти до 1,65 к 2020 году с нынешних 1,62. А к 2024 году он должен достичь 1,7.
Согласно прогнозу Минтруда, наибольший вклад в увеличение показателя внесут регионы Сибири и Кавказа, где коэффициент в большинстве субъектов выше 2.
В целом наиболее высокие коэффициенты рождаемости наблюдаются в регионах с большей долей молодого населения, где традиционные ценности укрепляются поддержкой властей.