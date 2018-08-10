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02:55 (мск), источник: Известия

Минтруд назвал регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью

Наибольшие показатели рождаемости в России к 2020 году ожидаются в Туве, Горном Алтае и Чечне. Это следует из расчетов Минтруда, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В целом по стране суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен вырасти до 1,65 к 2020 году с нынешних 1,62. А к 2024 году он должен достичь 1,7.

Согласно прогнозу Минтруда, наибольший вклад в увеличение показателя внесут регионы Сибири и Кавказа, где коэффициент в большинстве субъектов выше 2.

В целом наиболее высокие коэффициенты рождаемости наблюдаются в регионах с большей долей молодого населения, где традиционные ценности укрепляются поддержкой властей.

Теория рождаемости
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