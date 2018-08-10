«Причал любви» открыли в Хабаровском крае

В селе Лермонтовка Бикинского района торжественно открыли новый сквер «Причал любви». Украшенное малыми архитектурными формами место отдыха со скамейками, фонарями и дорожками из гранитного щебня стало итогом реализации проекта территориального общественного самоуправления (ТОС) — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В открытии сквера принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, посетивший село в рамках рабочей поездки по Бикинскому району.

— Два с половиной года назад в крае было 19 ТОСов, сегодня их 385, в этом году на такие проекты выделены 75 млн рублей и их уже не хватает, — говорит Вячеслав Шпорт. — Это значит, что есть проекты и желание людей — они же почти половину в них вкладывают своих денег и труда, то есть, будут беречь. Финансирование продолжим и будем наращивать, эти деньги останутся в сёлах, посёлках и городах, никуда не уедут и будут служить многим поколениям. Я думаю, этот сквер станет любимым местом отдыха для жителей и гостей Лермонтовки, я тут увидел девочку, из Хабаровска к бабушке приехала, говорит: «Как красиво и хорошо!» — это уже оценка. Проекты ТОС начинались сложно, и даже в дальних северных районах, где считали, что это не очень нужно, уже всё больше инициатив, которые мы поддержим — возможности есть, на эти цели средства всегда найдём.

