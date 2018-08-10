Экономика сахара в крови
Исполнение протоколов лечения диабета за десять лет сэкономит 200 млрд рублей.
Исполнение протоколов лечения диабета за десять лет сэкономит 200 млрд рублей.
По оценкам Высшей школы экономики,
Неисполнение клинических рекомендаций по лечению сахарного диабета второго типа стоит бюджету РФ ежегодно около 20 млрд руб. Эти данные сотрудники Высшей школы экономики Лариса Попович, Елена Потапчик и Светлана Светличная приводят в работе, посвященной оценке экономического эффекта от исполнения программ по борьбе с этим заболеванием.
Это одна из первых работ по оценке экономических потерь от конкретной болезни. В России сейчас практически нет института определения
Однако, по данным Международной диабетической федерации, их число составляет около 12 млн человек (8,3% населения), что ставит Россию на пятое место в мировом рейтинге стран с наибольшей численностью больных диабетом — после Китая, Индии, США и Бразилии. Расходы на лечение и социальное обеспечение людей с сахарным диабетом составляют около 100 млрд руб. в год — это одна из крупных статей бюджета системы ОМС. При этом сложившаяся в России практика управления заболеванием приводит к высокому уровню развития различных осложнений —
На долю сокращения производственных потерь приходится более 60% экономических выгод (138,5 млрд руб.). Значительные выгоды государство может получить также за счет снижения инвалидизации, так как экономия на выплате социальных трансфертов инвалидам за этот период может составить 53 млрд руб. Также за десятилетний период расходы на здравоохранение, выделяемые на лечение
Более эффективное лечение сахарного диабета позволит российским врачам за десять лет предотвратить более 90 тыс. смертей больных сахарным диабетом (из них 3,7 тыс. смертей в трудоспособном возрасте), почти 99 тыс. случаев развития
Сейчас диабет входит в десятку наиболее распространенных причин смертности россиян — отметим, речь при этом явно не идет о наиболее затратном заболевании в системе здравоохранения.
Речь, отметим, идет не о переходе на более сложные и затратные иностранные протоколы, а об исполнении уже действующих рекомендаций Минздрава 2018 года — впрочем, достичь этого исполнения без управленческих изменений в самой системе здравоохранения, видимо, практически невозможно.
Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин