Экономика сахара в крови

Источник: РИА "Новости"

По оценкам Высшей школы экономики, из-за расхождений между клиническими рекомендациями и лечебной практикой российский бюджет может потерять дополнительные 200 млрд руб. на лечении и социальной поддержке больных сахарным диабетом. Более эффективное исполнение протоколов лечения, напротив, позволит предотвратить более 90 тыс. смертей таких больных и 32 тыс. случаев получения инвалидности. Возможность экономии системой Минздрава 20% расходов на лечение общераспространенного заболевания демонстрирует реальный размер таких резервов в здравоохранении: дефицит средств в системе ОМС и теневые соплатежи населения за эти услуги по крайней мере отчасти вызываются низкой эффективностью работы здравоохранения, а не нехваткой денег

Неисполнение клинических рекомендаций по лечению сахарного диабета второго типа стоит бюджету РФ ежегодно около 20 млрд руб. Эти данные сотрудники Высшей школы экономики Лариса Попович, Елена Потапчик и Светлана Светличная приводят в работе, посвященной оценке экономического эффекта от исполнения программ по борьбе с этим заболеванием.

Это одна из первых работ по оценке экономических потерь от конкретной болезни. В России сейчас практически нет института определения социально-экономической эффективности типов лечения, также не входит в практику оценка ущерба от того или иного заболевания в сравнении с затратами на борьбу с ним. Поэтому в работе используется комбинация зарубежных моделей (базовой избрана оксфордская модель UKPDS-ОМ2), по которой рассчитаны два сценария развития болезни у выборки пациентов. В первом случае их состояние соответствует принятым в 2017 году клиническим рекомендациям Минздрава (алгоритмам специализированной медицинской помощи), в другом — фактическим данным о течении их болезни из Федерального регистра сахарного диабета.

Сейчас в России зарегистрированы 4,3 млн человек, больных диабетом второго типа (2,9% населения).

Однако, по данным Международной диабетической федерации, их число составляет около 12 млн человек (8,3% населения), что ставит Россию на пятое место в мировом рейтинге стран с наибольшей численностью больных диабетом — после Китая, Индии, США и Бразилии. Расходы на лечение и социальное обеспечение людей с сахарным диабетом составляют около 100 млрд руб. в год — это одна из крупных статей бюджета системы ОМС. При этом сложившаяся в России практика управления заболеванием приводит к высокому уровню развития различных осложнений — сердечно-сосудистых заболеваний, поражений глаз и почечной недостаточности.

Как показали расчеты, в результате достижения целевых показателей управления заболеванием за десятилетний период объем расходов на его лечение может сократиться примерно на 20%, то есть на 206,2 млрд руб.

На долю сокращения производственных потерь приходится более 60% экономических выгод (138,5 млрд руб.). Значительные выгоды государство может получить также за счет снижения инвалидизации, так как экономия на выплате социальных трансфертов инвалидам за этот период может составить 53 млрд руб. Также за десятилетний период расходы на здравоохранение, выделяемые на лечение сердечно-сосудистых осложнений, могут быть снижены на 14,7 млрд руб.

Более эффективное лечение сахарного диабета позволит российским врачам за десять лет предотвратить более 90 тыс. смертей больных сахарным диабетом (из них 3,7 тыс. смертей в трудоспособном возрасте), почти 99 тыс. случаев развития сердечно-сосудистых осложнений и 32 тыс. случаев получения инвалидности (включая 3,5 тыс. случаев выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте).

Сейчас диабет входит в десятку наиболее распространенных причин смертности россиян — отметим, речь при этом явно не идет о наиболее затратном заболевании в системе здравоохранения.

При этом цифры потенциальной экономии при относительно невысоком и совершенно нереволюционном в сравнении с текущей картиной изменении составляют 22% от расходов медицинского нацпроекта на 2019−2024 годы (около 0,9 трлн руб.).

Речь, отметим, идет не о переходе на более сложные и затратные иностранные протоколы, а об исполнении уже действующих рекомендаций Минздрава 2018 года — впрочем, достичь этого исполнения без управленческих изменений в самой системе здравоохранения, видимо, практически невозможно.