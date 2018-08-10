Олимпиады срезались на ЕГЭ

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Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) намерено сократить количество школьных олимпиад, участие в которых дает преимущества при поступлении в вузы. Из действующего перечня будет исключено 25 олимпиад. Например, Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик РФ, инициированная Казанским университетом. Примечательно, что ранее федеральные власти настояли на отмене обязательного изучения государственных языков республик. Впрочем, в Татарстане это решение не связывают с политикой. В экспертном сообществе также считают, что сокращение числа олимпиад не нарушает прав школьников.

Минобрнауки опубликовало проект приказа, утверждающего перечень олимпиад школьников на следующий учебный год. Обновляемый ежегодно список также ранжирует состязания по уровню представительности (три уровня — в зависимости от количества участников). Этот показатель учитывается при распределении бюджетных мест в вузах: победители и призеры олимпиад первого уровня имеют преимущества.

Согласно документу, число соревнований сокращается с 97 до 72.

Так, из списка исчезли олимпиады РГГУ по истории и русскому языку. Согласно информации на сайте университета, вуз проводит олимпиады для «выявления одаренных абитуриентов и развития инновационного потенциала старшеклассников с начала 1990-х годов». Та же участь постигла «Phystech.International» МФТИ (вуз проводил ее совместно с Россотрудничеством) и олимпиаду «Курчатов», победители и призеры которых могли рассчитывать на особые условия при поступлении в МФТИ. Московский государственный педагогический университет лишился поддержки олимпиад по географии и иностранному языку. Не попали в список медицинские олимпиады: Всероссийская сеченовская олимпиада школьников (проводится Сеченовским университетом) и олимпиада «Будущее медицины» (Приволжский исследовательский медицинский университет).

Примечательно исключение Санкт-Петербургской астрономической олимпиады. Одним из самых нашумевших решений главы бывшего Минобрнауки Ольги Васильевой на этом посту стало возвращение предмета астрономии в школьную программу с сентября 2017 года.

Минобрнауки также считает необходимым лишить статуса Всероссийскую олимпиаду школьников по государственным языкам республик РФ.

Ее организаторами выступали бывшее Министерство образования и науки РФ и Казанский федеральный университет. Напомним, намерение федеральных властей отменить обязательное преподавание языков в республиках вызвало в 2017 году протест в Татарстане. Как сообщал «Ъ», в итоге глава республики Рустам Минниханов заявил, что татары сами должны как следует овладеть родным языком, и призвал жителей «забыть все обиды» и поддержать на выборах Владимира Путина.

В июле 2018 года Госдума приняла закон, согласно которому родители учащихся получают «свободный выбор», какой язык их дети будут изучать как родной: русский или государственный язык республики. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров в беседе с «Ъ» отметил, что решение исключить олимпиаду из перечня «никак не связано с политикой». «Эксперты сказали, что материалы олимпиады были подготовлены слабо», — сказал ректор. По его словам, решение о сокращении числа олимпиад рассматривалось в МГУ «примерно три недели назад и было принято единогласно».

Речь идет о заседании Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), который возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили «Ъ», что перечень олимпиад формируется на основании заявок организаторов олимпиад, направляемых в РСОШ, который осуществляет экспертное и аналитическое сопровождение организации и проведения олимпиад.

«Какие-либо рекомендации по исключению из перечня той или иной олимпиады Министерством науки и высшего образования в адрес РСОШ не направлялись, — подчеркнули в ведомстве.— Перечень олимпиад, направленный РСОШ, в неизменном виде является основой для соответствующего приказа Минобрнауки России».

Напомним, существенно сократить перечень олимпиад ранее предлагала глава Минпросвещения Ольга Васильева.

По данным министра, около 40% «олимпиадников» не могут набрать больше 60 баллов на профильных ЕГЭ.

Кроме того, госпожа Васильева указывала на коррупцию в олимпиадном движении: «Мы пришли к выводу, что около 40% победителей и призеров школьных олимпиад не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали».

РСОШ стал более жестко подходить к отбору, «критерии стали строже, так как на кону стоят дополнительные баллы и льготы при поступлении в вузы», считает президент общественной организации «Ассоциация победителей олимпиад» Артем Шишов. По его мнению, это не является нарушением прав школьников: в списке сохранились наиболее популярные состязания. «В целом сокращение перечня только повысит престижность олимпиадного движения», — сказал «Ъ» эксперт.

Общественное обсуждение проекта перечня продлится до 22 августа 2018 года.