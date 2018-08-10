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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

К Дальневосточному форуму предпринимателей готовится Хабаровск

Дальневосточный форум предпринимателей пройдет в Хабаровске с 10 по 13 октября. Мероприятие под рабочим названием «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста» объединит более двух тысяч участников.

Источник: Reuters

Сейчас регион готовится к форуму. Так, в коворкинг-центре «Точка кипения» состоялась очередная встреча, на которой рассмотрели предварительную программу делового мероприятия, а также темы мастер-классов, круглых столов, панельных дискуссий и питч-сессий.

«Внимание предпринимателей необходимо сосредоточить на тех механизмах, которые влияют на инвестиционный климат и инвестиционный рейтинг. Это — расширенный перечень форм поддержки МСП, инструменты рефинансирования, страхование рисков для бизнеса, возможности и развитие лизинга. Помимо этого в этом году мы замахнулись на Маркетплейс. Эта система, объединяющая в одном информационном пространстве поставщиков и потребителей финансовых услуг, широко распространена за рубежом, работает в центральных районах страны. Мы хотим попробовать завести платформу электронной коммерции и на Дальний Восток», — рассказала помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Кроме того, на форуме собираются рассказать о том, как малому и среднему бизнесу войти в цепочки поставщиков крупнейших заказчиков ДФО.

«Потенциал этого рынка очень высокий. Чтобы понимать о каких объемах идет речь: валовый региональный продукт (ВРП) края в 2017 году составил порядка 700 млрд рублей, из них закупки с местом поставки в наш регион — более 350 млрд, то есть больше половины этой суммы», — отметил заместитель министра по развитию предпринимательства и рынков регионального минэкономразвития Иван Загорский.

Пройти регистрацию на форум можно на сайте двфорум.рф.

Добавим, что в первый день форума состоится федеральный конкурс «Бизнес-успех». На 12 октября назначено пленарное заседание, а в последний день форума особо внимание будет уделено практическим аспектам бизнеса, также пройдет серия мастер-классов и обучающих мероприятий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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