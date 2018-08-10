Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какова была реакция украинцев на идею отменить ж/д сообщение с РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
03:32 (мск), источник: Восток Медиа

Глава Приморья опубликовал личную фотографию с супругой

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в своём личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» опубликовал фотографию с супругой Светланой Тарасенко в молодости, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В подписи глава региона поблагодарил всех за поздравления с днём его рождения, который он отмечал 9 августа. Врио губернатора высказал сожаления о том, что в этот день он не смог отметить радостное событие вместе с супругой.

В своём аккаунте он упомянул и то, что редко фотографируется с женой.

«Хоть я считаю, что день рождения — это семейный праздник, который нужно отмечать в кругу родных и близких, но, к сожалению, это бывает редко, как и совместные фотографии с моей супругой», — написал Андрей Тарасенко.

Огорчена была и Светлана Тарасенко. Накануне ей из-за отсутствия мужа пришлось через социальные сети поздравлять мужа с днём рождения.

«Сегодня у мужа день рождения, две пятёрочки. Но он не дома, а на работе. Да и не важно, где он. Главное, что он всегда рядом со мной, в моём сердце. Желаю тебе здоровья, оно потребуется тебе, чтобы идти по намеченному курсу и вместе со всеми решать проблемы Приморья», — написала Светлана Тарасенко.

Накануне Андрей Тарасенко отправился в Петропавловск-Камчатский для участи в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 На Приморье несётся тайфун «Яги»
Глава Приморья опубликовал личную фотографию с супругой
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Под Тверью скорая два дня ехала на вызов к пациентке с инсультом
Немец с помощью бензопилы создает реалистичные фигуры животных
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь