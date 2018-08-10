Глава Приморья опубликовал личную фотографию с супругой

В подписи глава региона поблагодарил всех за поздравления с днём его рождения, который он отмечал 9 августа. Врио губернатора высказал сожаления о том, что в этот день он не смог отметить радостное событие вместе с супругой.

В своём аккаунте он упомянул и то, что редко фотографируется с женой.

«Хоть я считаю, что день рождения — это семейный праздник, который нужно отмечать в кругу родных и близких, но, к сожалению, это бывает редко, как и совместные фотографии с моей супругой», — написал Андрей Тарасенко.

Огорчена была и Светлана Тарасенко. Накануне ей из-за отсутствия мужа пришлось через социальные сети поздравлять мужа с днём рождения.

«Сегодня у мужа день рождения, две пятёрочки. Но он не дома, а на работе. Да и не важно, где он. Главное, что он всегда рядом со мной, в моём сердце. Желаю тебе здоровья, оно потребуется тебе, чтобы идти по намеченному курсу и вместе со всеми решать проблемы Приморья», — написала Светлана Тарасенко.

Накануне Андрей Тарасенко отправился в Петропавловск-Камчатский для участи в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.