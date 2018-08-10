Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 10 августа 2018 года
Уровень Амура у Хабаровска за сутки упал на семь сантиметров.
Уровень Амура у Хабаровска за сутки упал на семь сантиметров.
Гребень паводка миновал краевую столицу и проходит между селом Троицкое и Комсомольском. Уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на семь сантиметров и на сегодня, 10 августа, составляет 467 сантиметров.
В ближайшие десять суток гидрологи прогнозируют спад уровня Амура у краевой столицы на 10−15 сантиметров — вода постепенно начнет освобождать ранее занятые земли. Однако на участке село Елабуга — Комсомольск возможно пополнение реки на 5−15 сантиметров в сутки. Однако, согласно прогнозам, до опасных отметок Амур не доберется.
Поймы реки на глубину 0,1−2,1 метра затоплены между селами Нагибово (ЕАО) и Нижнетамбовское. Аналогичная ситуация у села Богородское.
От паводка пострадало 229 дач. За сутки «большая вода» отступила от пяти. Из них:
На острове Кабельный подтопило одно садовое товарищество — «Дубки». Под водой оказалось десять садовых участков.
На острове Большой Уссурийский вода добралась до трех садовых товариществ. В «Заливе» пострадало 116 дач, в «Луговом» — 42, в «Речном» — 25.
В поселке Корсаково-2 (Хабаровский район) вода добралась до пяти участков в садовом товариществе «Хуторок. В селе Бычиха подтоплена одна дача.
На период прохождения паводка организован телефон «горячей линии»: 39−61−70.