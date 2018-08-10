Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 10 августа 2018 года

Гребень паводка миновал краевую столицу и проходит между селом Троицкое и Комсомольском. Уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на семь сантиметров и на сегодня, 10 августа, составляет 467 сантиметров.

В ближайшие десять суток гидрологи прогнозируют спад уровня Амура у краевой столицы на 10−15 сантиметров — вода постепенно начнет освобождать ранее занятые земли. Однако на участке село Елабуга — Комсомольск возможно пополнение реки на 5−15 сантиметров в сутки. Однако, согласно прогнозам, до опасных отметок Амур не доберется.

Подъем воды в главной реке края, как сообщает региональное правительство, отмечается до села Богородское на 5−12 сантиметров в сутки. Уровень Амура от села Ленинское (Еврейская автономия) до села Елабуга (Хабаровский край) выше на 24−58 сантиметров неблагоприятной отметки. Напомним, для первого населенного пункта такая отметка составляет 750, для второго — 450 сантиметров.

Поймы реки на глубину 0,1−2,1 метра затоплены между селами Нагибово (ЕАО) и Нижнетамбовское. Аналогичная ситуация у села Богородское.

От паводка пострадало 229 дач. За сутки «большая вода» отступила от пяти. Из них:

На острове Кабельный подтопило одно садовое товарищество — «Дубки». Под водой оказалось десять садовых участков.

На острове Большой Уссурийский вода добралась до трех садовых товариществ. В «Заливе» пострадало 116 дач, в «Луговом» — 42, в «Речном» — 25.

Одно садовое товарищество — «Золотые пески» — подтопило на острове Дачный. Пострадало 30 участков.

В поселке Корсаково-2 (Хабаровский район) вода добралась до пяти участков в садовом товариществе «Хуторок. В селе Бычиха подтоплена одна дача.