«Кучу» денег задержали приморские таможенники

У выезжающего из Приморья на родину жителя Китая изъяли крупную незадекларированную сумму денег, превышающую десять тысяч долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления. Валюта обнаружена при оформлении группы туристов в пункте пропуска ДАПП Полтавка.

При досмотре вещей гражданина Китая сотрудники таможни обнаружили незадекларированные 9,9 тысячи долларов США, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро. О том, что сумму свыше десяти тысяч долларов, нужно декларировать, мужчина не знал, а на стенды с соответствующей информацией не обратил внимания.

Из-за этого на туриста заведи дело по статье 16.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двукратной незадекларированной суммы денежных средств либо их конфискацию.