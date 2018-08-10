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04:08 (мск), источник: VLADNEWS

«Кучу» денег задержали приморские таможенники

У китайского туриста изъяли 9,9 тысяч долларов, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро.

У выезжающего из Приморья на родину жителя Китая изъяли крупную незадекларированную сумму денег, превышающую десять тысяч долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления. Валюта обнаружена при оформлении группы туристов в пункте пропуска ДАПП Полтавка.

При досмотре вещей гражданина Китая сотрудники таможни обнаружили незадекларированные 9,9 тысячи долларов США, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро. О том, что сумму свыше десяти тысяч долларов, нужно декларировать, мужчина не знал, а на стенды с соответствующей информацией не обратил внимания.

Из-за этого на туриста заведи дело по статье 16.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двукратной незадекларированной суммы денежных средств либо их конфискацию.

Незадекларированные деньги изъяты и направлены на ответственное хранение. Проводится расследование.

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