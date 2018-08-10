«Кучу» денег задержали приморские таможенники
У китайского туриста изъяли 9,9 тысяч долларов, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро.
У китайского туриста изъяли 9,9 тысяч долларов, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро.
У выезжающего из Приморья на родину жителя Китая изъяли крупную незадекларированную сумму денег, превышающую десять тысяч долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
При досмотре вещей гражданина Китая сотрудники таможни обнаружили незадекларированные 9,9 тысячи долларов США, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро. О том, что сумму свыше десяти тысяч долларов, нужно декларировать, мужчина не знал, а на стенды с соответствующей информацией не обратил внимания.
Незадекларированные деньги изъяты и направлены на ответственное хранение. Проводится расследование.