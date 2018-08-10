«Доступную рыбу» начнут продавать в Хабаровске на выходных
Летняя путина прошла не так удачно, как ожидалось, поэтому на прилавках рыбы будет не много.
Летняя путина прошла не так удачно, как ожидалось, поэтому на прилавках рыбы будет не много.
В этот раз летняя путина прошла не так удачно, как прогнозировали специалисты, поэтому на прилавки поступит небольшое количество «доступной рыбы», однако спрос на нее достаточно высок. Большие ожидания промысловики возлагали именно на горбушу. В планах было поймать порядка 40 тысяч тонн. Только в Амуре, согласно прогнозам, можно было добыть 30 тысяч тонн. Не получилось, удалось поймать всего 14, 5 тысячи тонны.
— Такое впечатление, что вся горбуша ушла на Камчатку. К сожалению, юг Хабаровского края так же, как Сахалин и Приморье, прогнозы не оправдал. Почему — вопрос уже к науке. Возможно, это связано с изменением климата,
Первая партия — порядка полутора тонн горбуши, пойманной в Николаевском районе, — появится в ближайшие субботу и воскресенье на ярмарке выходного дня в торговом центре «Экодом». Цена останется на уровне прошлого года — 129,6 рубля за килограмм. В ближайшем будущем планируются поставки в
Больше всего повезло жителям тех населенных пунктов, где ведется промысел тихоокеанских лососей. Предприятия снабжают местное население рыбой, которая
Если говорить об осенней «доступной рыбе», то она появится на прилавках магазинов в первой декаде сентября. Кета, как отметил Кирилл Фирсов, поступит в конце сентября — начале октября. Пока можно говорить о поставке в 200−300 тонн красной рыбы. Цена на нее будет зависеть от объема промысла.