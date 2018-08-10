«Доступную рыбу» начнут продавать в Хабаровске на выходных

В этот раз летняя путина прошла не так удачно, как прогнозировали специалисты, поэтому на прилавки поступит небольшое количество «доступной рыбы», однако спрос на нее достаточно высок. Большие ожидания промысловики возлагали именно на горбушу. В планах было поймать порядка 40 тысяч тонн. Только в Амуре, согласно прогнозам, можно было добыть 30 тысяч тонн. Не получилось, удалось поймать всего 14, 5 тысячи тонны.

— Такое впечатление, что вся горбуша ушла на Камчатку. К сожалению, юг Хабаровского края так же, как Сахалин и Приморье, прогнозы не оправдал. Почему — вопрос уже к науке. Возможно, это связано с изменением климата, из-за чего рыба уходит на север, — говорит Кирилл Фирсов, председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Кстати, закапризнчиала вместе с горбушей и кета. Большие надежды предприятия возлагают на осеннюю путину-2018, которая начинается с 27 августа. Капризам природы не до капризов человеческих. Но кое-какой «красный» улов все-таки поступит на прилавки на радость ценителям.

Первая партия — порядка полутора тонн горбуши, пойманной в Николаевском районе, — появится в ближайшие субботу и воскресенье на ярмарке выходного дня в торговом центре «Экодом». Цена останется на уровне прошлого года — 129,6 рубля за килограмм. В ближайшем будущем планируются поставки в Комсомольск-на-Амуре.

Больше всего повезло жителям тех населенных пунктов, где ведется промысел тихоокеанских лососей. Предприятия снабжают местное население рыбой, которая только-только плескалась в водах Амура. Причем цену промысловики устанавливают самостоятельно. Например, в том же Николаевском районе в прошлом году кета продавалась по 40−50 рублей за килограмм. Естественно, рыба разлетелась, как горячие пирожки.