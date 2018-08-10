Хабаровский «Амур» Кубок Президента Казахстана начал с поражения

В стартовом матче Кубка Президента республики Казахстан в Астане хоккеисты «Амура» в овертайме уступили хозяевам льда — «Барысу» — 1:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». К поединку «тигры» подошли далеко не в оптимальном составе: из-за травм за кадром остались Виталий Атюшов, Кирилл Рассказов, Владислав Ушенин, Станислав Кацуба, Томаш Филиппи. В итоге тренерскому штабу пришлось основательно перекроить звенья, бросив в бой почти всех находящихся в обойме игроков.

Тем не менее «Амур» достойно провёл встречу. Главным же героем стал чешский вратарь Либор Кашик, отыгравший матч в стиле своего знаменитого соотечественника Доминика Гашека.

Лишь однажды в основное время матча Кашик капитулировал, а незадолго до сирены «тиграм» удалось отыграться. Заменив своего вратаря на шестого полевого игрока, хабаровчане бросились на штурм, и Иван Глазков восстановил равновесие.



Только в овертайме «Барысу» удалось забросить победную шайбу.



В другом матче первого дня турнира нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сборную Казахстана — 4:1.



Сегодня «Амур» сыграет со сборной Казахстана.

