Хабаровский «Амур» Кубок Президента Казахстана начал с поражения
Чешский вратарь «тигров» Кашик провёл матч в стиле Гашека.
Чешский вратарь «тигров» Кашик провёл матч в стиле Гашека.
В стартовом матче Кубка Президента республики Казахстан в Астане хоккеисты «Амура» в овертайме уступили хозяевам льда — «Барысу» — 1:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К поединку «тигры» подошли далеко не в оптимальном составе:
Тем не менее «Амур» достойно провёл встречу. Главным же героем стал чешский вратарь Либор Кашик, отыгравший матч в стиле своего знаменитого соотечественника Доминика Гашека.
Лишь однажды в основное время матча Кашик капитулировал, а незадолго до сирены «тиграм» удалось отыграться. Заменив своего вратаря на шестого полевого игрока, хабаровчане бросились на штурм, и Иван Глазков восстановил равновесие.
Только в овертайме «Барысу» удалось забросить победную шайбу.
В другом матче первого дня турнира нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сборную Казахстана — 4:1.
Сегодня «Амур» сыграет со сборной Казахстана.