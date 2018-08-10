Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
04:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Уссурийск погряз в нелегальных носках

В Уссурийском городском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли, сообщили DEITA. RU в администрации УГО.

В ходе рейда были выявлены фрукты, овощи, посуда и носки, которые продавали нелегально.

«В местах несанкционированной торговли в основном продают овощи и фрукты, привезенные из Китая, а не выращенные на садово-огородных участках. Люди торгуют прямо на тротуаре, мешают спокойно передвигаться пешеходам. Кроме того, рядом с торговцами, которые нарушают закон, находится автобусная остановка, вся продукция впитывает в себя выхлопные газы, — отметила Ирина Владимировна. — Сумма штрафа на нарушителей составляет от 500 до 3000 рублей.

Размер штрафа растет, если лицо привлекается к ответственности повторно. Сегодня составлено пять протоколов об административном нарушении — сообщает администрация города.

Отметим, в этом году организовано и проведено 87 совместных рейдовых мероприятий. В ходе рейдов только отделом потребительского рынка составлено 175 протоколов об административных правонарушениях по статье 9.1 «Торговля в неустановленном месте» Закона Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Михаил Грач.

Все новости региона
 Капитальных мостов в Приморье будет в 2 раза больше
Дворовые «войны»: зоозащитники негодуют, полиция проводит проверку
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Власти сокращают школьные олимпиады: поступить будет труднее
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь