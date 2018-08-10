Уссурийск погряз в нелегальных носках

В ходе рейда были выявлены фрукты, овощи, посуда и носки, которые продавали нелегально.

«В местах несанкционированной торговли в основном продают овощи и фрукты, привезенные из Китая, а не выращенные на садово-огородных участках. Люди торгуют прямо на тротуаре, мешают спокойно передвигаться пешеходам. Кроме того, рядом с торговцами, которые нарушают закон, находится автобусная остановка, вся продукция впитывает в себя выхлопные газы, — отметила Ирина Владимировна. — Сумма штрафа на нарушителей составляет от 500 до 3000 рублей.

Размер штрафа растет, если лицо привлекается к ответственности повторно. Сегодня составлено пять протоколов об административном нарушении — сообщает администрация города.

Отметим, в этом году организовано и проведено 87 совместных рейдовых мероприятий. В ходе рейдов только отделом потребительского рынка составлено 175 протоколов об административных правонарушениях по статье 9.1 «Торговля в неустановленном месте» Закона Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».