Комплексный ремонт улицы Бестужева во Владивостоке завершается
Виталий Веркеенко поручил усилить контроль над ремонтом дорог по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Виталий Веркеенко поручил усилить контроль над ремонтом дорог по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Ремонтные работы на улице Бестужева по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги» подходят к завершению. В ходе рабочей поездки на полуостров Шкота вчера, 8 августа, глава Владивостока Виталий Веркеенко проверил ход ремонта дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как доложил заместитель главы города Леонид Вильчинский, на объекте завершается установка дорожных бортовых камней, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а на участке от улицы 1-й Морской до гостиницы «Жемчужина» уложен верхний слой дорожного покрытия из ЩМА. Подрядной организации ООО «СКАБ» предстоит завершить укладку асфальтобетонной смеси на небольшом участке пешеходной зоны и уложить завершающий слой дорожного покрытия из
«Улица Бестужева в приоритете. Она связывает целый микрорайон с центром города. Работы здесь должны быть завершены в обозначенные ранее сроки. Но я не вижу здесь достаточного количества техники и рабочих», — отметил Виталий Веркеенко.
Напомним, Виталий Веркеенко поручил усилить контроль над ремонтом дорог по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и соблюсти обещанные подрядчиками сроки.
«Проконтролируйте соблюдение обещанных сроков окончания работ. Подрядчики обещали найти все ресурсы и возможности, для того чтобы сдержать свое слово. Профессионал, называя сроки, оценивает риски, объем работ и особенности местного климата. В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у них было время расслабляться, а для того чтобы раньше их закончить. Я привык работать по-мужски: сказал сделал. С болтунами мы работать не будем», — заявил глава города.
Глава краевого центра подчеркнул, подрядчики, работающие на муниципальных контрактах, несут ответственность перед жителями и за качество, и за культуру производства работ.