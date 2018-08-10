Комплексный ремонт улицы Бестужева во Владивостоке завершается

Ремонтные работы на улице Бестужева по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги» подходят к завершению. В ходе рабочей поездки на полуостров Шкота вчера, 8 августа, глава Владивостока Виталий Веркеенко проверил ход ремонта дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как доложил заместитель главы города Леонид Вильчинский, на объекте завершается установка дорожных бортовых камней, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а на участке от улицы 1-й Морской до гостиницы «Жемчужина» уложен верхний слой дорожного покрытия из ЩМА. Подрядной организации ООО «СКАБ» предстоит завершить укладку асфальтобетонной смеси на небольшом участке пешеходной зоны и уложить завершающий слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона на проезжей части.

«Улица Бестужева в приоритете. Она связывает целый микрорайон с центром города. Работы здесь должны быть завершены в обозначенные ранее сроки. Но я не вижу здесь достаточного количества техники и рабочих», — отметил Виталий Веркеенко.

В дождь подрядчик выставляет бортовые камни, асфальтирование выполнит в сухую погоду, преимущественно в ночные часы, чтобы не создавать помехи для движения автотранспорта. Подрядчик заверил, что в обещанный срок, 15 августа, объект будет готов, доложил заместитель главы города Леонид Вильчинский.

Напомним, Виталий Веркеенко поручил усилить контроль над ремонтом дорог по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и соблюсти обещанные подрядчиками сроки.

«Проконтролируйте соблюдение обещанных сроков окончания работ. Подрядчики обещали найти все ресурсы и возможности, для того чтобы сдержать свое слово. Профессионал, называя сроки, оценивает риски, объем работ и особенности местного климата. В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у них было время расслабляться, а для того чтобы раньше их закончить. Я привык работать по-мужски: сказал сделал. С болтунами мы работать не будем», — заявил глава города.