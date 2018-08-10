Приморцы могут излить душу росгвардейцам
Врио начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю проведет во Владивостоке прием граждан, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ведомство.
Врио начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю проведет во Владивостоке прием граждан, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ведомство.
11 августа 2018 года с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю состоится прием граждан.
Встречу проведет врио начальника Управления полковник полиции Игорь Гуревич. На приеме будут рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции приморского Управления Росгвардии.
Прием граждан проводится по адресу: г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 5. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (423)237−53−49.
Михаил Грач.