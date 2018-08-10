Приморцы могут излить душу росгвардейцам

11 августа 2018 года с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю состоится прием граждан.

Встречу проведет врио начальника Управления полковник полиции Игорь Гуревич. На приеме будут рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции приморского Управления Росгвардии.

Прием граждан проводится по адресу: г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 5. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (423)237−53−49.