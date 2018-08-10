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04:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Три дня не будут ездить электрички из Хабаровска в поселки ЕАО

Причина — срочный ремонт железнодорожных путей.

Источник: Агентство «Москва»

Жители и гости Хабаровска не смогут уехать в села Волочаевка и Николаевка ЕАО 10, 11 и 12 августа. Временные неудобства связаны со срочным ремонтом на железнодорожных путях в районе перегона «Приамурская-Николаевка». По информации, предоставленной пресс-службой компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья», на маршруты не выйдут пригородные электропоезда:

№ 6821 «Хабаровск — Николаевка», отправляющийся в 09:00;.

№ 6825 «Хабаровск — Волочаевка-1», отправляющийся в 17:05;.

№ 6831 «Хабаровск — Волочаевка-1», отправляющийся в 20:00.

Все поезда отправлялись со станции «Хабаровск-1».

Также отменили рейсы из поселков ЕАО. Сельчане не смогут уехать в краевую столицу на электричках:

№ 6832 «Волочаевка-1 — Хабаровск-1», отправляющейся в 05:55;.

№ 6822 «Николаевка — Хабаровск-1», отправляющейся в 14:25;.

№ 6824 «Волочаевка-1 — Хабаровск-1», отправляющейся в 18:29.

Компания-перевозчик приносит пассажирам извинения за доставленные временные неудобства.

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