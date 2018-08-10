Три дня не будут ездить электрички из Хабаровска в поселки ЕАО
Причина — срочный ремонт железнодорожных путей.
Причина — срочный ремонт железнодорожных путей.
Жители и гости Хабаровска не смогут уехать в села Волочаевка и Николаевка ЕАО 10, 11 и 12 августа. Временные неудобства связаны со срочным ремонтом на железнодорожных путях в районе перегона «Приамурская-Николаевка». По информации, предоставленной
№ 6821 «Хабаровск — Николаевка», отправляющийся в 09:00;.
№ 6825 «Хабаровск — Волочаевка-1», отправляющийся в 17:05;.
№ 6831 «Хабаровск — Волочаевка-1», отправляющийся в 20:00.
Все поезда отправлялись со станции «Хабаровск-1».
Также отменили рейсы из поселков ЕАО. Сельчане не смогут уехать в краевую столицу на электричках:
№ 6832 «Волочаевка-1 — Хабаровск-1», отправляющейся в 05:55;.
№ 6822 «Николаевка — Хабаровск-1», отправляющейся в 14:25;.
№ 6824 «Волочаевка-1 — Хабаровск-1», отправляющейся в 18:29.