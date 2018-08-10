Три дня не будут ездить электрички из Хабаровска в поселки ЕАО

Жители и гости Хабаровска не смогут уехать в села Волочаевка и Николаевка ЕАО 10, 11 и 12 августа. Временные неудобства связаны со срочным ремонтом на железнодорожных путях в районе перегона «Приамурская-Николаевка». По информации, предоставленной пресс-службой компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья», на маршруты не выйдут пригородные электропоезда: