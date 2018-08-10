Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в
На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в
На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в
В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших
На ликвидации пожаров 9 августа было задействовано четыре пожарных десантника, 12 сотрудников лесной охраны, 19 мобилизованных граждан и 15 единиц наземной техники. Вертолет Ми-8 применялся для доставки сил и средств пожаротушения к месту действующего очага огня в