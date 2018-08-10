Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в Усть-Илимском и Чунском районах на общей площади 6,5 га. Как сообщает 10 августа пресс-служба правительства региона, ещё одно возгорание в Чунском районе локализовано, огонь остановили на площади 6 га с лесом и 9 га без него. Тушение еще двух возгораний общей площадью 9,5 га продолжается 10 августа в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах.

В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов — 13 613 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности эти пожары не тушат.