Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Утренний фильтр: простуженных детей отправят по домам
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
04:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в Усть-Илимском и Чунском районах на общей площади 6.

На землях лесного фонда в Иркутской области 9 августа 2018 года ликвидировали по одному пожару в Усть-Илимском и Чунском районах на общей площади 6,5 га. Как сообщает 10 августа пресс-служба правительства региона, ещё одно возгорание в Чунском районе локализовано, огонь остановили на площади 6 га с лесом и 9 га без него. Тушение еще двух возгораний общей площадью 9,5 га продолжается 10 августа в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах.

В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов — 13 613 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности эти пожары не тушат.

На ликвидации пожаров 9 августа было задействовано четыре пожарных десантника, 12 сотрудников лесной охраны, 19 мобилизованных граждан и 15 единиц наземной техники. Вертолет Ми-8 применялся для доставки сил и средств пожаротушения к месту действующего очага огня в Усть-Илимском районе. Авиапатрулирование вели четыре самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 31 час 25 минут.

Все новости региона
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Власти сокращают школьные олимпиады: поступить будет труднее
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь