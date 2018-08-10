Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения
Американские биохимики из университета Толедо в штате Огайо выяснили, что синий свет вреден для зрения, так как изменяет структуру молекул сетчатки глаза человека.
Американские биохимики из университета Толедо в штате Огайо выяснили, что синий свет вреден для зрения, так как изменяет структуру молекул сетчатки глаза человека.
В статье издания Scientific Reports отмечается, что к подобному вредному синему свечению относится свет от экранов смартфонов и других цифровых гаджетов.
По словам одного из авторов исследования Ажита Карунаратне, слишком яркий синий свет может провоцировать нарушения зрения, в частности, повреждать чувствительную область сетчатки.
Он пояснил, что воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы ретиналя. В результате повышается уровень кальция в цитоплазме. Это приводит к гибели фоторецепторной клетки сетчатки.
Таким образом развивается макулярная дегенерация, считающаяся самой распространенный причиной появления слепоты.
В июле сообщалось, что жительница Австралии потеряла зрение после того, как накрасилась просроченной на 20 лет тушью для глаз.