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05:06 (мск), источник: "Российская газета"

Документы Госархива стали доступнее для хабаровчан

Более 100 тысяч документов Государственного архива Хабаровского края стали доступны пользователям в электронном виде. Это около 20 процентов из всех дел, подлежащих оцифровке.

Как рассказал «РГ» директор центра методической и научно-исследовательской работы Госархива Денис Ляхов, в первую очередь в современный формат переводятся бумаги исторических фондов и наиболее ценные документы различных учреждений и организаций.

— Сегодня оцифровка источников является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Ежегодно формируется план по переводу документов в электронный вид. С 2014 года они доступны пользователям при личном посещении читальных залов архива. При желании работать с документами можно и удаленно с помощью «Портала государственных и муниципальных электронных услуг Хабаровского края», — отмечает Денис Ляхов.

Для получения доступа к информации архива через Интернет пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг и заказать интересующие его материалы.

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