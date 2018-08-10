Документы Госархива стали доступнее для хабаровчан
Более 100 тысяч документов Государственного архива Хабаровского края стали доступны пользователям в электронном виде. Это около 20 процентов из всех дел, подлежащих оцифровке.
Более 100 тысяч документов Государственного архива Хабаровского края стали доступны пользователям в электронном виде. Это около 20 процентов из всех дел, подлежащих оцифровке.
Как рассказал «РГ» директор центра методической и
— Сегодня оцифровка источников является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Ежегодно формируется план по переводу документов в электронный вид. С 2014 года они доступны пользователям при личном посещении читальных залов архива. При желании работать с документами можно и удаленно с помощью «Портала государственных и муниципальных электронных услуг Хабаровского края», — отмечает Денис Ляхов.
Для получения доступа к информации архива через Интернет пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг и заказать интересующие его материалы.