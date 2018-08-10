Документы Госархива стали доступнее для хабаровчан

Как рассказал «РГ» директор центра методической и научно-исследовательской работы Госархива Денис Ляхов, в первую очередь в современный формат переводятся бумаги исторических фондов и наиболее ценные документы различных учреждений и организаций.

— Сегодня оцифровка источников является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Ежегодно формируется план по переводу документов в электронный вид. С 2014 года они доступны пользователям при личном посещении читальных залов архива. При желании работать с документами можно и удаленно с помощью «Портала государственных и муниципальных электронных услуг Хабаровского края», — отмечает Денис Ляхов.