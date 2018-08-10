Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
05:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье принимают заявки на пересдачу ЕГЭ

Экзамены будут принимать по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Источник: РИА "Новости"

В Приангарье начался приём заявок на сдачу единого государственного экзамена в дополнительный период, который отведён в сентябре. Документы необходимо подать до 20 августа в свои школы.

Принять участие в сентябрьской сдаче ЕГЭ имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.

«Экзамены будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня — 7 и 15 сентября и русскому языку — 4 и 15 сентября», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошёл с 28 мая по 2 июля. В этом году ЕГЭ в Иркутской области сдали около 12 тысяч человек. 176 выпускников получили неудовлетворительную оценку по математике, и порядка 20 человек не сдали экзамен по русскому языку.

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Власти сокращают школьные олимпиады: поступить будет труднее
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь