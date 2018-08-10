В Приангарье принимают заявки на пересдачу ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

В Приангарье начался приём заявок на сдачу единого государственного экзамена в дополнительный период, который отведён в сентябре. Документы необходимо подать до 20 августа в свои школы.

Принять участие в сентябрьской сдаче ЕГЭ имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.

«Экзамены будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня — 7 и 15 сентября и русскому языку — 4 и 15 сентября», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.