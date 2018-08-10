В Приангарье принимают заявки на пересдачу ЕГЭ
Экзамены будут принимать по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
Экзамены будут принимать по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
В Приангарье начался приём заявок на сдачу единого государственного экзамена в дополнительный период, который отведён в сентябре. Документы необходимо подать до 20 августа в свои школы.
Принять участие в сентябрьской сдаче ЕГЭ имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.
«Экзамены будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня — 7 и 15 сентября и русскому языку — 4 и 15 сентября», — сообщает
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошёл с 28 мая по 2 июля. В этом году ЕГЭ в Иркутской области сдали около 12 тысяч человек. 176 выпускников получили неудовлетворительную оценку по математике, и порядка 20 человек не сдали экзамен по русскому языку.