Омичей проверят на содержание жира в организме

Источник: Om1.ru

Сегодня, 10 августа, на площади перед ТЦ «Омский» специалисты областного центра медицинской профилактики организуют для омичей площадку здоровья.

Всем желающим бесплатно измерят артериальное давление, вес и процентное содержание жировой ткани в организме. Затем медики расскажут о том, как правильно вести здоровый образ жизни, в частности о полезном питании, занятиях физкультурой и выстраивании режима дня.