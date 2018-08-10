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07:38 (мск), источник: Om1.ru

Омичей проверят на содержание жира в организме

Узнать свой вес и уровень здоровья можно будет бесплатно.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 10 августа, на площади перед ТЦ «Омский» специалисты областного центра медицинской профилактики организуют для омичей площадку здоровья.

Всем желающим бесплатно измерят артериальное давление, вес и процентное содержание жировой ткани в организме. Затем медики расскажут о том, как правильно вести здоровый образ жизни, в частности о полезном питании, занятиях физкультурой и выстраивании режима дня.

Площадка здоровья начнет свою работу с 14:00. С начала 2018 года экспресс-обследования в Омске прошли порядка 1 500 омичей. У 40% из них обнаружились факторы риска развития хронических заболеваний.

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