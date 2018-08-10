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06:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области снижается преступность — Иркутсксстат

За полгода в Приангарье зарегистрировано 20824 преступления или 866 правонарушений в расчёте на 100 тысяч человек. По этому показателю Приангарье находится в золотой середине регионов Сибирского федерального округа, занимая 6-е место.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области по сравнению с январем-июнем прошлого года зафиксировано снижение преступности на 6,3%. По этому показателю наш регион также занимает 6-е место. Причём снижение количества преступлений зафиксировано в большинстве сибирских территорий.

Меньше всего преступлений совершается в Омской области — 696 на 100 тысяч населения, относительно неплохая криминальная обстановка и в Красноярском крае (792), Томской области (811). Лучше, чем в Приангарье, ситуация также в Новосибирской области и Алтайском крае (соответственно 821 и 826 преступлений на 100 тыс. жителей). А самые криминогенные регионы — Забайкальский край, Бурятия и Тыва, их показатели — 1169, 1262 и 1487 преступлений на 100 тысяч душ.

Кстати, несколько лет назад наш регион был одним из самых криминогенных в Сибири, по итогам 2010 года входил в тройку регионов СФО с наиболее высоким уровнем преступности.

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