В Иркутской области снижается преступность — Иркутсксстат

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области по сравнению с январем-июнем прошлого года зафиксировано снижение преступности на 6,3%. По этому показателю наш регион также занимает 6-е место. Причём снижение количества преступлений зафиксировано в большинстве сибирских территорий.

Меньше всего преступлений совершается в Омской области — 696 на 100 тысяч населения, относительно неплохая криминальная обстановка и в Красноярском крае (792), Томской области (811). Лучше, чем в Приангарье, ситуация также в Новосибирской области и Алтайском крае (соответственно 821 и 826 преступлений на 100 тыс. жителей). А самые криминогенные регионы — Забайкальский край, Бурятия и Тыва, их показатели — 1169, 1262 и 1487 преступлений на 100 тысяч душ.