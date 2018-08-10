Опасные капсулы для похудения пыталась перевезти через таможню братчанка
В составе таблеток обнаружен сибутрамин — сильнодействующее вещество, включенное в список ядовитых.
В составе таблеток обнаружен сибутрамин — сильнодействующее вещество, включенное в список ядовитых.
Запрещенные таблетки для похудения пыталась провезти через Забайкальский таможенный пост жительница Братска. У нее обнаружили рекордное количество капсул — 216 штук, сообщила 9 августа
Еще одна россиянка в дамской сумочке пыталась перевезти 72 капсулы желтого цвета, уложенные в бумажные салфетки. На коробочке от капсул было написано -«Циклональное похудение. Волшебные бобы для сжигания жира». Женщина призналась, что таблетки купила для себя.
Экспертиза установила, что все таблетки, которые перевозили женщины, содержали в составе сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, которое относится к ядовитым и вызывает привыкание. Оно запрещено в России, поскольку является сильным стимулятором центральной нервной системы. От него возникает бессонница, головная боль, состояние тревоги, изменение вкуса, замедление реакций. Также эти препараты отрицательно влияют на