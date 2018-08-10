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06:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Опасные капсулы для похудения пыталась перевезти через таможню братчанка

В составе таблеток обнаружен сибутрамин — сильнодействующее вещество, включенное в список ядовитых.

Запрещенные таблетки для похудения пыталась провезти через Забайкальский таможенный пост жительница Братска. У нее обнаружили рекордное количество капсул — 216 штук, сообщила 9 августа пресс-служба Сибирского таможенного управления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ…).

Еще одна россиянка в дамской сумочке пыталась перевезти 72 капсулы желтого цвета, уложенные в бумажные салфетки. На коробочке от капсул было написано -«Циклональное похудение. Волшебные бобы для сжигания жира». Женщина призналась, что таблетки купила для себя.

Экспертиза установила, что все таблетки, которые перевозили женщины, содержали в составе сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, которое относится к ядовитым и вызывает привыкание. Оно запрещено в России, поскольку является сильным стимулятором центральной нервной системы. От него возникает бессонница, головная боль, состояние тревоги, изменение вкуса, замедление реакций. Также эти препараты отрицательно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительные системы.

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