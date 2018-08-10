На выходных красноярцев ждет один аномально жаркий день и ливень
Жара накроет краевую столицу в субботу, но в воскресенье она сменится прохладой и дождем. Погода продолжит портиться и на следующей неделе.
Жара накроет краевую столицу в субботу, но в воскресенье она сменится прохладой и дождем. Погода продолжит портиться и на следующей неделе.
Предстоящий
Если сегодня, в пятницу, различные синоптики обещают от +27 до +30 °C, то в субботу уличные градусники будут показывать от +30 до +33 °C.
Осадки затянутся на всю неделю, при этом похолодание продолжится: днем уличные градусники будут показывать +18.. +20 °C, а по ночам — до +10 °C.
Такая же погода будет стоять и в соседней Хакасии, на озера которой ездят отдыхать красноярцы.