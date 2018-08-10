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06:25 (мск), источник: Newslab.ru

На выходных красноярцев ждет один аномально жаркий день и ливень

Жара накроет краевую столицу в субботу, но в воскресенье она сменится прохладой и дождем. Погода продолжит портиться и на следующей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 66% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

Предстоящий уик-энд подарит жителям Красноярска еще один жаркий день. Это случится в субботу, но в воскресенье жара сменится прохладой и дождем. Погода продолжит портиться и на следующей неделе.

Если сегодня, в пятницу, различные синоптики обещают от +27 до +30 °C, то в субботу уличные градусники будут показывать от +30 до +33 °C.

Однако уже в воскресенье южный ветер сменится западным, а потом — северным. Днем во второй выходной синоптики обещают сильный ливень и понижение температуры до +20.. +22 °C.

Осадки затянутся на всю неделю, при этом похолодание продолжится: днем уличные градусники будут показывать +18.. +20 °C, а по ночам — до +10 °C.

Такая же погода будет стоять и в соседней Хакасии, на озера которой ездят отдыхать красноярцы.

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