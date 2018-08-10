Глава Красноярска объяснил укладку асфальта на Коммунальном мосту
Горожане спросили зачем менять асфальт, который уложили в прошлом году.
Горожане спросили зачем менять асфальт, который уложили в прошлом году.
Мэр города Сергей Ерёмин объяснил красноярцам, зачем в этом году на Коммунальном мосту укладывают асфальт. В своем
Как пояснил Сергей Ерёмин, в прошлом году работы по укладке покрытия над Абаканской протокой не приняли.
Чтобы асфальт не разрушался, в этом году выбрали нового подрядчика, который заменит покрытие. Работы по укладке будут проводить по ночам, чтобы снизить неудобства для водителей. Днем будут ремонтировать лестницы и проводить работы, которые не мешают движению.