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06:23 (мск), источник: Newslab.ru

Глава Красноярска объяснил укладку асфальта на Коммунальном мосту

Горожане спросили зачем менять асфальт, который уложили в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

Мэр города Сергей Ерёмин объяснил красноярцам, зачем в этом году на Коммунальном мосту укладывают асфальт. В своем инстаграм-аккаунте глава ответил на вопросы горожан, которые спрашивали, зачем на мосту снимают асфальт, который уложили в прошлом сезоне.

Как пояснил Сергей Ерёмин, в прошлом году работы по укладке покрытия над Абаканской протокой не приняли. Из-за того, что пробы асфальта не прошли проверку качества и не соответствовали нормативам, приемка работ не прошла, а подрядчику не заплатили.

Чтобы асфальт не разрушался, в этом году выбрали нового подрядчика, который заменит покрытие. Работы по укладке будут проводить по ночам, чтобы снизить неудобства для водителей. Днем будут ремонтировать лестницы и проводить работы, которые не мешают движению.

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