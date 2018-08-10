В Красноярске благоустроят Сквер победителей

Этот сквер — любимое место многих горожан. Но он давно, считают красноярцы, требует благоустройства. По проекту, брусчаткой выложат тропинки, установят малые архитектурные формы, разобьют две специальные площадки. «Это кардодром — для занятий авиамодельным спортом. Также по просьбе Дворца пионеров планируем разместить автодром — для радиоуправляемых автомобилей», — рассказал руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев.



«Максимальная задача — сохранить зелёные насаждения. Из 470 деревьев 54 будут ликвидированы, при этом 19 будут пересажены, т.е. восстановлены вновь», — пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.



Разработчики проекта обещают дополнительно высадить 150 лиственных деревьев, 110 хвойных и тысячу кустарников. Проект финансирует почётный житель Хазрет Совмен. Все работы будут закончены осенью 2019 года. Но территорию возле Дворца пионеров для транспорта перекроют уже в этом году, парковку перенесут чуть дальше. Дело в том, что эта площадка очень нравится любителям экстремальной езды. Следы от дрифта остаются каждый день, а это небезопасно для детей.



Елена АЛИШЕВЕЦ.