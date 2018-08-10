Итальянцы назвали приморскую «Птичку» морской плесенью

Посылка, которую отправил в Италию приморский журналист Константин Васильев, дошла до блогеров, снимающих сюжеты об итальянцах и их отношении к России.
Некоторые дальневосточные лакомства пришлись итальянцам по вкусу. Так, они оценили салат из папоротника, милкис и пянсе. Однако некоторые диковинные блюда их не впечатлили. Например, морская капуста не пришлась по вкусу большинству героев выпуска, а «Птичье молоко» они и вовсе назвали морской плесенью. Удивительно, но всем иностранцам пришёлся по вкусу шоколад с морской солью.
Корейский паровой пирожок «пянсе», ставший во Владивостоке популярной уличной едой, иностранцы назвали мозгами, «гигантской равиолью» и огромным дамплингом. Мнения насчёт пянсе разделились. Один итальянец отметил, что блюдо вкусное и захотел заказать целую партию. Другой сказал, что ел бы его только на похоронах.