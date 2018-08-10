Алексей Клешко посетил социальный центр «Родник»
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко посетил социальный центр «Родник». Здесь базируется Красноярская служба социального такси.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко посетил социальный центр «Родник». Здесь базируется Красноярская служба социального такси.
«В 2016—2017 годах на депутатском приеме было много жалоб от инвалидов. Люди сетовали на то, что практически перестало функционировать социальное такси — машины выработали свой ресурс, были проблемы с тарифами. Мы отработали вопрос с главой города и правительством края, на обновление парка машин Красноярску были выделены средства из краевого бюджета. Надо отметить, что машины закупили качественные, доводку специального оборудования осуществили с участием представителей инвалидных организаций, чтобы учесть все замечания», — сказал Алексей Клешко.
Теперь ежедневно по заявкам инвалидов выезжает 10 новых машин. Как пояснил Алексей Михайлович, «сегодня, например, будет оказана помощь 56 инвалидам (37 доставят в центр гемодиализа), первые заявки были с 8 утра, последняя — на 21 час».
В управлении социальной защиты Красноярска есть положение, которым четко определено, кто может воспользоваться этой услугой (10 поездок в месяц — бесплатно). За первое полугодие таких услуг оказано 9 106 (в прошлом году за тот же период — 3 727).
«Конечно, есть ряд нерешенных проблем, их мы сегодня обсудили с руководителем главного управления социальной защиты города. Службу социального такси в Красноярске нужно развивать», — заявил Алексей Клешко.