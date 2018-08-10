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06:16 (мск), источник: НИА Красноярск

Алексей Клешко посетил социальный центр «Родник»

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко посетил социальный центр «Родник». Здесь базируется Красноярская служба социального такси.

Источник: НИА Красноярск

«В 2016—2017 годах на депутатском приеме было много жалоб от инвалидов. Люди сетовали на то, что практически перестало функционировать социальное такси — машины выработали свой ресурс, были проблемы с тарифами. Мы отработали вопрос с главой города и правительством края, на обновление парка машин Красноярску были выделены средства из краевого бюджета. Надо отметить, что машины закупили качественные, доводку специального оборудования осуществили с участием представителей инвалидных организаций, чтобы учесть все замечания», — сказал Алексей Клешко.

Теперь ежедневно по заявкам инвалидов выезжает 10 новых машин. Как пояснил Алексей Михайлович, «сегодня, например, будет оказана помощь 56 инвалидам (37 доставят в центр гемодиализа), первые заявки были с 8 утра, последняя — на 21 час».

В управлении социальной защиты Красноярска есть положение, которым четко определено, кто может воспользоваться этой услугой (10 поездок в месяц — бесплатно). За первое полугодие таких услуг оказано 9 106 (в прошлом году за тот же период — 3 727).

«Конечно, есть ряд нерешенных проблем, их мы сегодня обсудили с руководителем главного управления социальной защиты города. Службу социального такси в Красноярске нужно развивать», — заявил Алексей Клешко.

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