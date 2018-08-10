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06:12 (мск), источник: VLADNEWS

Жители Приморья смогут платить налоги через Госуслуги

На электронный портал стала поступать информация о неоплаченных счетах и налогах граждан.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Каждый житель Приморского края, зарегистрированный на Едином портале государственных услуг, сможет получить всю информацию о состоянии своих счетов и налогов. Теперь заплатить можно при помощи онлайн-платежа, сообщает РИА VladNews.

По информации департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, пользователи сервиса сейчас своевременно получают информацию о необходимости оплаты различных платежей госпошлин, сборов, штрафов и других. Теперь их можно оплачивать «в один клик» прямо из письма.

«Замена бумажных писем на электронные позволила сократить очереди в банковских и почтовых отделениях гражданам не нужно посещать их для получения заказных писем или производить оплату по квитанциям. Это очень удобно, особенно для пользователей мобильного приложения, которым потребуется всего несколько минут вне зависимости от их нахождения», пояснили в ведомстве.

Улучшить сервис удалось благодаря реализации государственной программе «Информационное общество». Кстати, помимо оплаты счетов на портале Госуслуги можно оплатить любое начисление, которое делают органы власти. Для этого надо иметь информацию об уникальном идентификаторе начислений (УИН).

«Теперь жители края могут оплачивать и счета, выставляемые органами исполнительной власти Приморского края. В течение 2018 года планируется внедрить новый механизм во всех муниципалитетах», добавили специалисты.

Сейчас самыми популярными платежами являются: оплата договоров социального найма, административные штрафы, начисляемые административными комиссиями муниципальных образований, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений, выдача разрешений на снос зеленых насаждений. По этим платежам планируется ввести механизм оплаты в первую очередь.

Напомним, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества электронных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

Совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов президента России Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составлять не менее 70%.

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