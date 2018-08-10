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11:11 (мск), источник: СуперОмск

Возле строящейся дороги на границе Омской области и Казахстана обнаружили памятник Средневековья

Строительство дороги на юге Омской области оказалось сопряжено с археологическими открытиями. Как уже рассказывал «СуперОмск», для строительства дороги на границе России и Казхастана необходимо было провести несколько исследований и экспертиз земельного участка, как того требует закон. Одна из них — историко-культурная, проводимая на предмет выявления различных древних памятников, например, курганов, могильников.

Источник: РИА "Новости"

Выигравшая тендер компания «НПЦ «Архео» не представляла, что может ожидать её сотрудников на юге области: эти земли уже достаточно давно не посещались археологами. Однако в начале лета неподалеку от села Алабота в Русско-Полянском районе их ожидало открытие: культурный памятник времен Средневековья.

«Мы приехали в Русскую Поляну и честно обследовали 15-километровый участок, прошли его весь, осмотрели, выкопали шурфы. На том участке, где будет сама дорога, отсыпка, полотно, на тех участках, где будут брать грунт, археологические памятники мы не нашли. Но немного в сторону от будущей дороги мы нашли курган. О нем было известно еще в 60-х годах, краеведы были на нем, но точных данных, где именно он находится по отношению к проектируемой дороге, нам известно не было, GPS и навигаторы появились лишь недавно», — рассказал «СуперОмску» директор компании «НПЦ «Архео» Максим Грачев.

Как пояснил археолог, открытие позволило предупредить строителей о том, что они могут разрушить этот курган, за что им грозит серьёзный штраф. Теперь этого можно избежать.

«Будет отстой техники, где-то будет жилгородок, где-то будет место, где будет лежать гора гравия. Мы предупредили, чтобы они вот на этот участок ни в коем случае не заходили, иначе этот памятник могут разрушить. Неподготовленный человек, будучи в поле, не отличит обычный холмик от кургана, поэтому случайно разрушить памятник очень легко», — объяснил «СуперОмску» Грачев.

Что именно находится в кургане, доподлинно неизвестно. Археологи могут предположить, что он таит по аналогии с уже исследованными подобными памятниками.

Там лежит похороненный человек с предметами его быта: керамической посудой, ножом, предметами одежды или украшениями. Это не материальные ценности, там нет золота и серебра, самое ценное в захоронении — информация о прошлом людей, которые проживали на этой территории. У них было свое прошлое, своя культура, своя жизнь.
Максим Грачев
директор компании «НПЦ «Архео»

По предположениям археологов, памятник был создан в VIII—XIV вв.еке нашей эры, во времена Средневековья. Ученые пока не стали раскапывать находку, поскольку хотят его оставить для ученых будущего.

«В перспективе его можно будет использовать с применением совершенно других методов. Археология развивается очень динамично, появляются всё новые и новые методы исследования. В будущем, думаю, его исследуют», — объяснил Грачев.

После всех необходимых экспертиз строительство дороги было продолжено, а археологи получили настоящее открытие и пищу для размышлений.

«Мы с вами, как граждане РФ, получаем гарантию, что наше с вами наследие будет сохранено, строители получают гарантию того, что не получат штраф. Теперь этот памятник будет сохранен — это главный вывод работы, которую мы провели», — резюмировал Грачев.

Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал о неожиданной находке археологов во время экспертизы земляного участка под газопровод, идущий к ГРС-29: ученые открыли поселение Бронзового века.

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