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10:00 (мск), источник: АиФ Крым

Автоподходы к Крымскому мосту будут перекрыты по ночам

Дорожники будут перекрывать автоподходы в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00.

Водителей предупреждают, что движение по Крымскому мосту будет ограничено в ночное время, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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В пресс-службе уточнили, что движение будет перекрываться для проведения монтажных работ на автоподходах к транспортному переходу со стороны Тамани для монтажа металлоконструкций опор Автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-290.

«Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00. Даты ограничений: 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа», — уточнили в сообщении.

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