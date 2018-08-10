Автоподходы к Крымскому мосту будут перекрыты по ночам

Водителей предупреждают, что движение по Крымскому мосту будет ограничено в ночное время, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

В пресс-службе уточнили, что движение будет перекрываться для проведения монтажных работ на автоподходах к транспортному переходу со стороны Тамани для монтажа металлоконструкций опор Автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-290.