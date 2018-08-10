Автоподходы к Крымскому мосту будут перекрыты по ночам
Дорожники будут перекрывать автоподходы в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00.
Дорожники будут перекрывать автоподходы в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00.
Водителей предупреждают, что движение по Крымскому мосту будет ограничено в ночное время, передает
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«Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00. Даты ограничений: 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа», — уточнили в сообщении.