Картофель и свёкла подорожали в Иркутской области
Рост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле 2018 года составил 0,4%.
Рост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле 2018 года составил 0,4%.
Рост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле 2018 года составил 0,4%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 0,02%, а непродовольственные товары подорожали на 0,1%, сообщает 10 августа Иркутскстат. Из продуктов значительно подорожали картофель (на 31%), свекла (18%) и лук репчатый (на 6%). На 2−4% выросли цены на бескостную говядину, мясо птицы, рыбное филе, кисломолочные продукты, пшено, муку пшеничную, морковь, чеснок, овощи замороженные, апельсины и сухие супы в пакетах.
В то же время зафиксировано снижение цен на капусту (на 25%), свежие огурцы (23%), помидоры (10%), бананы (4%), виноград (на 2%). Подешевели яйца куриные (на 10%), крупа гречневая, печень говяжья, соль, (на 2%).
Одновременно на 2−4% подешевели краска для волос, футболки детские, кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, электроутюги, кирпич красный.
Из наблюдаемых медицинских товаров на 2−3% повысились цены на валидол, валокордин, бромгексин, линекс, анальгин отечественный, алмагель, гепарин натрия, дротаверин, термометры электронные. В то же время снизились цены на настойку пустырника, сульфацетамид, лоратадин (на 3%), лоперамид (на 2%).
В июле традиционно меняются тарифы на
Гостиничный сервис подорожал на 2%. Зафиксирован рост стоимости проезда в междугородных (на 5,7%) и городских (1%) автобусах. На 1−2% возросла плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, занятия на курсах профессионального обучения, билеты в кинотеатры, ультразвуковое исследование брюшной полости, услуги беспроводной связи. В то же время на воздушном транспорте на 2,2% снизилась стоимость полета (в салоне экономического класса).