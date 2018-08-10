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06:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Картофель и свёкла подорожали в Иркутской области

Рост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле 2018 года составил 0,4%.

Источник: Reuters

Рост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле 2018 года составил 0,4%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 0,02%, а непродовольственные товары подорожали на 0,1%, сообщает 10 августа Иркутскстат. Из продуктов значительно подорожали картофель (на 31%), свекла (18%) и лук репчатый (на 6%). На 2−4% выросли цены на бескостную говядину, мясо птицы, рыбное филе, кисломолочные продукты, пшено, муку пшеничную, морковь, чеснок, овощи замороженные, апельсины и сухие супы в пакетах.

В то же время зафиксировано снижение цен на капусту (на 25%), свежие огурцы (23%), помидоры (10%), бананы (4%), виноград (на 2%). Подешевели яйца куриные (на 10%), крупа гречневая, печень говяжья, соль, (на 2%).

Выросли в регионе цены на газомоторное топливо (на 7%), диван-кровати (4%), табуреты для кухни, микроволновые печи, мотоциклы без коляски, скутеры, цемент, плиты древесно-стружечные, ковры, подушки, туфли женские летние, босоножки (на 2−3%). Увеличились цены на одежду для детей школьного возраста: блузки (на 7%), юбки, брюки, костюмы спортивные (на 1−3%).

Одновременно на 2−4% подешевели краска для волос, футболки детские, кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, электроутюги, кирпич красный.

Из наблюдаемых медицинских товаров на 2−3% повысились цены на валидол, валокордин, бромгексин, линекс, анальгин отечественный, алмагель, гепарин натрия, дротаверин, термометры электронные. В то же время снизились цены на настойку пустырника, сульфацетамид, лоратадин (на 3%), лоперамид (на 2%).

В сфере платных услуг сводный индекс потребительских цен составил 101,5%.

В июле традиционно меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В сравнении с предыдущим месяцем отопление стало дороже на 6,7%, горячее водоснабжение, газоснабжение и электроэнергия — на 5−6%, холодное водоснабжение и водоотведение, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 4%, содержание и ремонт жилья — на 1%.

Гостиничный сервис подорожал на 2%. Зафиксирован рост стоимости проезда в междугородных (на 5,7%) и городских (1%) автобусах. На 1−2% возросла плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, занятия на курсах профессионального обучения, билеты в кинотеатры, ультразвуковое исследование брюшной полости, услуги беспроводной связи. В то же время на воздушном транспорте на 2,2% снизилась стоимость полета (в салоне экономического класса).

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