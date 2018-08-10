Хабаровский край накроют сильные ливни с грозами
Дожди прекратятся в воскресенье.
Дожди прекратятся в воскресенье.
Жителей Хабаровского края на предстоящих выходных ждёт неустойчивая погода. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометцентре.
Эта информация порадует дачников, которым не придётся поливать основательно подсохшие за неделю солнца и тепла посадки. Зато испортит настроение тем, кто планировал в субботу и воскресенье выезды на пикники.
— На территорию края смещается с запада смещается активный фронтальный раздел с циклончиком. Мы ожидаем, что уже в пятницу начнётся дождь. В субботу прогнозируются дожди, местами сильные, ливни с грозами, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — При западном ветре ночью 14−19 метров в секунду, 7−12 метров в секунду днём температуры составит +23 +28 в южных районах, +20 +25 на севере края. В ночь на воскресенье дождливая погода сохранится, в днём мы ждём прекращения осадков. Ночью температуры будут на уровне +13 +18 на юге, +11 +16 в северных районах.
Уровень воды на Амуре у Хабаровска в пятницу, 10 августа, составил 467 см. Он продолжит снижаться на 10−15 сантиметров. Гребень паводка в настоящее время проходит мимо села Елабуга. В выходные он достигнет райцентра Нанайского района села Троицкое, где ожидается подъём уровня воды на несколько сантиметров.