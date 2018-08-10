Хабаровский край накроют сильные ливни с грозами

Источник: AP 2018

Жителей Хабаровского края на предстоящих выходных ждёт неустойчивая погода. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометцентре.

Эта информация порадует дачников, которым не придётся поливать основательно подсохшие за неделю солнца и тепла посадки. Зато испортит настроение тем, кто планировал в субботу и воскресенье выезды на пикники.

— На территорию края смещается с запада смещается активный фронтальный раздел с циклончиком. Мы ожидаем, что уже в пятницу начнётся дождь. В субботу прогнозируются дожди, местами сильные, ливни с грозами, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — При западном ветре ночью 14−19 метров в секунду, 7−12 метров в секунду днём температуры составит +23 +28 в южных районах, +20 +25 на севере края. В ночь на воскресенье дождливая погода сохранится, в днём мы ждём прекращения осадков. Ночью температуры будут на уровне +13 +18 на юге, +11 +16 в северных районах.

В Хабаровске выходные также будет дождливо. Температурный фон будет колебаться от +16 +18 но ночам до +24 +26 днём.