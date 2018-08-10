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06:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Стая собак вернулась в квартиру в Хабаровске

Жильцы дома на Пушкина, 70 снова слышат лай и чувствуют запахи.

10 августа жильцы дома по улице Пушкина, 70, в квартире на первом этаже которого годами обитала собачья стая, сообщили в ИА «Хабаровский край сегодня» о возвращении животных.

 — Вчера вечером мы снова услышали лай из квартиры № 83. Причем лаяли однозначно несколько животных — больше двух. Сами мы их не видели. А потом запах, который еще не успел исчезнуть с тех пор, как животных увезли, снова усилился, — рассказала жительница второго этажа Татьяна. Возможно, любители собак завели себе новых животных, взамен тех, что отняли у них судебные приставы по решению суда.

Напомним, что эпопея с собаками, которые терроризировали соседей длилась несколько лет. Лишь 2 августа, вскоре после обращения жильцов в ИА «Хабаровский край сегодня», пристав прибыл по адресу и обнаружил, что квартира открыта сотрудниками следственного комитета. Собак забрали и поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных.

Так как юридически решение суда исполнено, вполне возможно, что жильцам дома придется снова обращаться в прокуратуру и дожидаться нового решения суда.

ИА «Хабаровский край сегодня» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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