Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какова была реакция украинцев на идею отменить ж/д сообщение с РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
07:34 (мск), источник: Tengrinews

Четыре Mercedes Gelandewagen перекрыли улицу Толе би в Алматы

Четыре Mercedes Gelandewagen перекрыли проезд по улице Толе би в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел накануне. Об этом в полицию заявили сразу двое очевидцев. Сообщения поступили в 17.45 и в 17.48 в ЦОУ ДВД. Они рассказали, что по улице Толе би, в западном направлении, западнее Восточной объездной автомобильной дороги, на путепроводе, несколько автомашин марки Mercedes Gelandewagen черного цвета перекрывают проезд и препятствуют проезду другого автотранспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На указанный участок были направлены автоэкипажи специализированного батальона, которыми были задержаны водители четырех автомашин указанной марки. В результате разбирательства на водителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 597 и КРК об АП (“Остановка, стоянка на путепроводе”)», — рассказали в ДВД Алматы.

По информации полиции, водители — мужчины в возрасте от 31 года до 43 лет — являются жителями Алматинской области. Свои нарушения они признали сразу, уточнив, что даже не задумывались о противоправности этих действий.

«В условиях крупного мегаполиса, где автомобильный трафик весьма интенсивный, такие оплошности сразу же сказываются на пропускной способности и дорожной безопасности в целом. Благодарим активную часть граждан за своевременные сигналы о фактах нарушений ПДД. Отметим, что у ДВД на протяжении последних лет уже сформирован пул гражданских активистов, кому не безраличны вопросы безопасности на дорогах», — информировал начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

Все новости региона
Мать и дочь погибли в ДТП: полиция назвала виновника аварии
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
На лечении диабетиков планируют сэкономить 200 млрд рублей
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь