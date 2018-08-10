Четыре Mercedes Gelandewagen перекрыли улицу Толе би в Алматы
Четыре Mercedes Gelandewagen перекрыли проезд по улице Толе би в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Четыре Mercedes Gelandewagen перекрыли проезд по улице Толе би в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Инцидент произошел накануне. Об этом в полицию заявили сразу двое очевидцев. Сообщения поступили в 17.45 и в 17.48 в ЦОУ ДВД. Они рассказали, что по улице Толе би, в западном направлении, западнее Восточной объездной автомобильной дороги, на путепроводе, несколько автомашин марки Mercedes Gelandewagen черного цвета перекрывают проезд и препятствуют проезду другого автотранспорта.
«На указанный участок были направлены автоэкипажи специализированного батальона, которыми были задержаны водители четырех автомашин указанной марки. В результате разбирательства на водителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 597 и КРК об АП (“Остановка, стоянка на путепроводе”)», — рассказали в ДВД Алматы.
По информации полиции, водители — мужчины в возрасте от 31 года до 43 лет — являются жителями Алматинской области. Свои нарушения они признали сразу, уточнив, что даже не задумывались о противоправности этих действий.
«В условиях крупного мегаполиса, где автомобильный трафик весьма интенсивный, такие оплошности сразу же сказываются на пропускной способности и дорожной безопасности в целом. Благодарим активную часть граждан за своевременные сигналы о фактах нарушений ПДД. Отметим, что у ДВД на протяжении последних лет уже сформирован пул гражданских активистов, кому не безраличны вопросы безопасности на дорогах», — информировал начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.