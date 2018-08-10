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14:07 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

С корабля на бал: куда нужно успеть на фестивале «Времена и эпохи»

Фестиваль «Времена и эпохи» подготовил обширную программу. Здесь и гусары, и фрейлины, и индейцы с конфедератами. Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, mos.ru подготовил гид по мероприятиям первых дней этого масштабного праздника.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фестиваль «Времена и эпохи» стартует в Москве сегодня и продлится до 22 августа. На 30 площадках гостей ждут реконструкции грандиозных исторических событий и сцен из повседневной жизни представителей самых разных эпох. А еще — старинные игры и ремесленные мастер-классы, угощения, приготовленные по историческим рецептам, и самые необычные ретросувениры.

Организаторы фестиваля приготовились удивлять с самых первых дней: посетителей приглашают рассмотреть старинные костюмы, станцевать полонез на настоящем балу, познакомиться с бытом индейцев и гусар и поучаствовать во множестве других событий.

А чтобы вы точно ничего не пропустили — мы подготовили для вас гид по лучшим мероприятиям 10, 11 и 12 августа.

Выставка старинных костюмов

Открытие выставки исторических костюмов пройдет 10 августа в 18:00 на площадке «Эклектика революции» возле музея «Пресня» в Большом Предтеченском переулке (дом 4, строение 2). Реконструкторы из России и Франции привезли на «Времена и эпохи» репродукции и оригиналы костюмов XVIII — начала XX века.

Репродукции костюмов мирных жителей разных сословий сшиты вручную из материалов, аналогичных оригиналу. В экспозицию вошли прогулочные, вечерние и придворные платья, мужские повседневные и торжественные наряды, а также детские и купальные костюмы.

Коллекцию разделят на четыре хронологических периода.

С 10 по 12 августа на площадке выставляется одежда конца XIX века, 13 и 14 августа — XVIII столетия. Костюмы первой половины XIX века можно будет увидеть с 15 по 17 августа, а в заключительные дни фестиваля, 18—22 августа, гости увидят наряды первой половины XX века.

10 августа в 18:00 посетители встретятся с авторами воссозданных костюмов — они расскажут, как делали свои модели. Дарья Хандашкова, профессиональная модистка, покажет женские наряды эпохи модерн. В ее коллекции — корсеты, пелерины, чайные платья, платья фрейлин, пальто рубежа XIX—XX вв.

Полюбоваться выставкой гости смогут в течение всего фестиваля.

Европейский бал

Танцевальный вечер на площадке «Великое посольство Петра I» (Покровский бульвар, дом 18) состоится 11 августа с 16:00 до 20:00. Это будет зрелищный бал европейской знати. Под музыку композиторов XVII—XVIII вв. танцевать будут и реконструкторы в костюмах, и все желающие гости фестиваля — посетителям тоже предложат пройтись торжественным полонезом.

Уроки мореходства

А на Чистопрудном бульваре, около дома 13, в этот же день с 18:00 до 19:00 можно будет войти в корабельную команду на площадке «Верфь эпохи викингов». Участвовать могут все, кому исполнилось 18 лет. В программе — обучение навыкам мореходства, занятия по физической подготовке, подвижные игры и историческая викторина. По итогам отбора участников конкурса ждет финальное соревнование с командой реконструкторов.

День индейцев

День индейцев Великих равнин пройдет на площадке «Север и Юг. Гражданская война» на Яузском бульваре 12 августа с 12:00 до 20:00. У гостей будет возможность познакомиться с бытом и традициями коренного населения Северной Америки — индейцев Великих равнин. Это культура XIX века, объединяющая более 50 различных племен центральной части США — чироки, чикасо, семинолов, криков, чокто и других.

Война между Севером и Югом 1861−1865 годов не только кардинально изменила историю США, но и затронула коренных жителей Америки. В ней участвовали около 20 тысяч индейцев, из них восемь-девять тысяч оказались на стороне Севера, а 11−12 тысяч поддержали конфедератов.

В День индейцев Великих равнин гости фестиваля смогут заглянуть в типи (традиционное переносное жилье индейцев) и послушать рассказы о его устройстве. Им расскажут, где находились женская и мужская половины жилища, где принимали гостей, где хранили оружие и даже как правильно передавать священные предметы и артефакты внутри жилища. Кроме того, можно посмотреть и поучаствовать в танцах индейцев, послушать традиционное индейское пение, напоминающее звуки природы, и понаблюдать за реконструкцией шаманского обряда.

Русско-французский марш

Совместные торжественные шествия русских и французских войск можно будет наблюдать на Тверском бульваре 12 августа с 11:00 до 21:00. Каждые три часа гостей площадки «Наполеоновские войны» ждут торжественные марши под бой барабанов и звуки флейты. В этих шествиях рука об руку пройдут реконструкторы из России и Франции, символизируя общую историю и современную дружбу между государствами и в память о трагических событиях двухсотлетней давности. Кроме пехоты, в шествии примет участие и кавалерия.

В промежутках между маршами зрителям представится возможность ближе познакомиться с бытом военного лагеря и пообщаться с участниками фестиваля. Здесь будут давать бесплатные уроки французского языка и угощать гостей вареньем, сваренным «у маркитантов». Полководцы расскажут о крупнейших сражениях наполеоновских войн, а гусары продемонстрируют, как праздновали победы и отдыхали во время затиший. Танцы и сабраж (умение открыть бутылку игристого с помощью сабли) в этот день будут особенно популярны.

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