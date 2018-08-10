Хабаровский край занял 14 место в рейтинге доступности бензина
Регион обошел всех соседей по Дальнему Востоку.
Регион обошел всех соседей по Дальнему Востоку.
Рейтинговое агентство РИА Рейтинг, специализирующееся на оценке
Предсказуемо, по причине высоких средних зарплат, рейтинг возглавили регионы преимущественно Крайнего Севера, а также обе российские столицы.
Лидером стал
Жители Хабаровского края могут приобрести 938 литров топлива АИ-92 при средней розничной цене 41,15 рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга обходя своих соседей из Амурской области (21 место и 834 литра), Приморского края (22 место и 820 литров) и Еврейской автономной области (28 место и 755 литров). При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров.
Согласно рейтинга, в 72 регионах страны, доступность бензина меньше среднего значения. А самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, где жители могут приобрести на среднюю зарплату менее 500 литров бензина АИ-92. При этом в десятку регионов с самой низкой доступностью помимо северокавказских республик вошли так же Алтайский край и Республика Крым.