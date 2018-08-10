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11:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край занял 14 место в рейтинге доступности бензина

Регион обошел всех соседей по Дальнему Востоку.

Источник: Хабаровский край сегодня

Рейтинговое агентство РИА Рейтинг, специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ назвала регионы с самым доступным и самым дорогим топливом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В расчете учитывалось, сколько литров бензина может купить средний автовладелец при средней заработной плате в регионе и средней розничной цены на бензин марки АИ-92.


Предсказуемо, по причине высоких средних зарплат, рейтинг возглавили регионы преимущественно Крайнего Севера, а также обе российские столицы.
Лидером стал Ямало-Ненецкий АО, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2000 литров в месяц. На втором месте — Москва, на третьем — Чукотский АО (1600 и 1599 литров соответственно). Более 1000 литров бензина АИ-92 могут приобрести жители Ненецкого АО, Магаданской области, Сахалинской области, Ханты-Мансийский АО — Югра, Камчатскиого края, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Республики Саха (Якутия) и Московской области.
Жители Хабаровского края могут приобрести 938 литров топлива АИ-92 при средней розничной цене 41,15 рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга обходя своих соседей из Амурской области (21 место и 834 литра), Приморского края (22 место и 820 литров) и Еврейской автономной области (28 место и 755 литров). При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров.

Согласно рейтинга, в 72 регионах страны, доступность бензина меньше среднего значения. А самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, где жители могут приобрести на среднюю зарплату менее 500 литров бензина АИ-92. При этом в десятку регионов с самой низкой доступностью помимо северокавказских республик вошли так же Алтайский край и Республика Крым.

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