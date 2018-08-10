Три горных пика в Туркестанской области переименуют 12 августа в честь биев

Источник: Informburo.kz

12 августа с карты мира исчезнут пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов, расположенные на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает otyrar.kz. Теперь они будут носить имена трёх биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би. Переименовать вершины решили в преддверии фестиваля «Это наши горы».

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Миссию установить таблички на пиках, чья высота составляет более 3000 метров над уровнем моря, доверили альпинистам из трёх регионов Казахстана. Фестиваль пройдёт под числом три — продлится трое суток, переименуют три вершины в честь трёх биев, восхождение совершат три десятка альпинистов.

Президент областной федерации туризма Бахытжан Асанов сообщил, что восхождение альпинистов продлится три дня.

«Из них один один — поход, штурм из лагеря — это верхние озёра, два дня восхождение, четвертый день — спуск на базовый лагерь, вниз в ущелье Сайрам су. Сейчас у нас три команды из Туркестанской, Карагандинской и Актюбинской областей. Всего 30 человек», — сказал Бахытжан Асанов.

Они уже отправились в путь, получив перед этим напутствие от одного из потомков Толе би в седьмом поколении.

«Сегодня начинается ваш поход, и вы планируете совершить благое дело — переименовать три вершины в честь наших великих биев — Казыбек би, Айтеке би и Толе би. Пусть духи предков вас поддержат и ваши ноги не знают усталости, а дорога будет лёгкой», — напутствует Омирбек Темирулы, председатель ветеранов судей области.

«12 августа мы проведём большой праздник с национальными играми, концертной программой и экскурсиями по окрестностям. Всех желающих в 7 утра 12 августа будет ждать автобус на площади Ордабасы», — рассказал Ерлан Кыдыров, руководитель отдела внешних связей управления туризма Туркестанской области.